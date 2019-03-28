Yerli teknoloji firması Prisync, Avustralyalı rakibi Spotlite’ı satın aldı!

Bu anlaşmayla birlikte, ülkemizin önde gelen yazılım ihracatçılarından biri olan Prisync, hali hazırda birçok farklı markaya hizmet vermekte olduğu Avustralya eticaret pazarında, sektörünün pazar lideri konumuna gelmiş oldu. Bu anlaşma, Prisync’in ilk satınalması olarak, firmanın dünya genelinde hedeflediği pazar liderliği yolunda stratejik açıdan oldukça önemli bir yer teşkil ediyor.
Prisync firması CEO’su Burç Tanır bu satın almanın önemini şu sözlerle vurgulamakta: “Spotlite markasını ve bu markanın müşterilerini bünyemize katıyor olmak, Prisync’in Avustralya’daki ve çevresinde yer alan Asya-Pasifik bölgesindeki pazar payını sağlamlaştırmak ve daha da büyütmek açısından oldukça kıymetli. Bu satınalmayla, bu bölgede hali hazırda hizmet verdiğimiz önemli markalara ek olarak, birbirinden değerli yeni firmalara da Prisync’in teknolojisini sunma şansını yakalayacağız.”
Prisync’in sunduğu teknolojinin her geçen gün daha çok ülkede daha çok firmada kullanıldığını vurgulayan Prisync CTO’su Samet Atdağ, firmanın hedefini şu sözlerle özetledi: “Amacımız, bizler için en büyük değerimiz olan ekibimizle, müşteri memnuniyeti ve yüksek teknolojiyi ön planda tutmaya devam ederek, küresel pazardaki herhangi bir eticaret sitesinin fiyatlandırma konusunda ihtiyaç yaşaması durumunda, ilk aklına gelecek marka olmak.”
E-ticaret pazarına yönelik akıllı fiyatlandırma teknolojilerinin geleceği oldukça parlak. Statista tarafından hazırlanan son araştırmaya göre, hali hazırda 10 milyondan fazla e-ticaret sitesini içinde bulunduran küresel pazarın 2018’de 2,8 milyar dolar olarak saptanan büyüklüğünün, 2021’e gelindiğinde 4,8 milyar dolar seviyesini aşacağı öngörülmekte. Hızla büyüyen bu pazarda, bu büyümenin doğal bir sonucu olarak artan fiyat rekabetiyle beraber, firmaların Prisync gibi teknolojilere daha da rağbet edeceğini beklemek yanlış olmaz.
Prisync, 5 yılı aşkın süredir, sunduğu rakip fiyat analizi ve akıllı fiyatlandırma çözümleriyle 50’den fazla ülkeden yüzlerce markaya tam da bu alanda hizmet veriyor ve hali hazırda müşterilerinin çok büyük çoğunluğu ABD, Kanada ve AB ülkelerinde faaliyet gösteriyor. Kendi bölgesinde, yani Avustralya’da oldukça önemli bir pazar payına sahip olan Spotlite’ın satın alınmasıyla birlikte, Prisync, hem bu bölgedeki, hem de küresel anlamdaki liderlik hedeflerine bir adım daha yaklaşmış bulunuyor.
Son olarak, ilgilenebilecekler için hatırlatmakta fayda var. Hali hazırda geliştirdiği teknolojiler dünyanın 50’den fazla ülkesinde kullanılan Prisync, bu küresel büyüme macerasına katkıda bulunacak yeni ekip arkadaşları aramakta. Firmanın, yazılım geliştirme, pazarlama ve satış gibi farklı alanlarda birçok açık pozisyonu bulunmakta ve firmanın internet üzerinden başvurular kabul edilmekte.
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