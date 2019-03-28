Yerli teknoloji firması Prisync, Avustralyalı rakibi Spotlite’ı satın aldı!

Bu anlaşmayla birlikte, ülkemizin önde gelen yazılım ihracatçılarından biri olan Prisync, hali hazırda birçok farklı markaya hizmet vermekte olduğu Avustralya eticaret pazarında, sektörünün pazar lideri konumuna gelmiş oldu. Bu anlaşma, Prisync’in ilk satınalması olarak, firmanın dünya genelinde hedeflediği pazar liderliği yolunda stratejik açıdan oldukça önemli bir yer teşkil ediyor.

Prisync firması CEO’su Burç Tanır bu satın almanın önemini şu sözlerle vurgulamakta: “Spotlite markasını ve bu markanın müşterilerini bünyemize katıyor olmak, Prisync’in Avustralya’daki ve çevresinde yer alan Asya-Pasifik bölgesindeki pazar payını sağlamlaştırmak ve daha da büyütmek açısından oldukça kıymetli. Bu satınalmayla, bu bölgede hali hazırda hizmet verdiğimiz önemli markalara ek olarak, birbirinden değerli yeni firmalara da Prisync’in teknolojisini sunma şansını yakalayacağız.”

Prisync’in sunduğu teknolojinin her geçen gün daha çok ülkede daha çok firmada kullanıldığını vurgulayan Prisync CTO’su Samet Atdağ, firmanın hedefini şu sözlerle özetledi: “Amacımız, bizler için en büyük değerimiz olan ekibimizle, müşteri memnuniyeti ve yüksek teknolojiyi ön planda tutmaya devam ederek, küresel pazardaki herhangi bir eticaret sitesinin fiyatlandırma konusunda ihtiyaç yaşaması durumunda, ilk aklına gelecek marka olmak.”