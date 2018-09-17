Yerli tohum için önemli adım! Ve ilk hasat gerçekeşti

İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, tarımsal verimliliği yükseltmek, çiftçilerin yerli tohumlara yönelimini artırmak için "Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında mısır, ayçiçeği,çeltik, kanola, buğday, arpa ve karabuğday gibi pek çok üründe yerli tohumlar, tarlalara ekildi. Şu ana kadar Çatalca, Silivri, Şile, Beykoz gibi ilçelerde yer alan 17 farklı alanda 130 dekar ekim yapıldı. 1 milyon dönüme yakın tarıma elverişli arazisi bulunan İstanbul'un yaklaşık 750 bin dönümünde aktif tarım yapılıyor. "YERLİ TOHUM İLE VERİM ARTTI" Yerli tohum çalışmalarının 2017 yılının Şubat ayında başladığını belirten İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Abdurrahman Eşref Özbey, "Yerli mısır tohumlarının hasadını yaptık. Haziran ayının başında yerli mısır tohumu ekmek isteyen çiftçilerimizle birlikte, yerli mısır tohumunu temin edip ekimini gerçekleştirdik. Bakım işlemlerini beraber yaptık, şimdi de hasadına geldik" dedi.

9 TONUN ÜZERİNDE VERİM ELDE EDİLDİ 'AGA' adı verilen mısır çeşidinin 9 tonun üzerinde verim verdiğini kaydeden Özbey, "Bitkiler gayet iyi durumda. Verimi, kalite değerleri yüksek. En yüksek verimi 'AGA' adında bir çeşidimizden aldık. 9 tonun üzerinde verim verdiler. Kalite değerleri yüksek olduğu için besleyici değerleri de yüksek. Çiftçimize önerebileceğimiz en güzel çeşit" diye konuştu. Özbey, "İthal tohuma göre dekar başına 9 ton verimimiz var. İthal tohumların birçoğu bu rakamın altında. Daha önce 7 ton civarında verim elde ediliyordu. Beykoz çevresinde yaptığımız deneme sonucunda çiftçimize yerli olan, kendi ülkemizde geliştirilen 'AGA' silajlık mısır çeşidini öneriyoruz." ifadelerini kullandı. "YERLİ TOHUM BÖLGEYE ÇOK UYGUN" Daha önce Silivri ve Çatalca bölgelerinde buğday ve çeltik denemeler yapıldığını söyleyen Özbey, "Oralarda aldığımız sonuçlar çok güzeldi.Beykoz'da da mısır yapmak istedik. Burada İBB'ye ait sulama göleti mevcut ve bunu değerlendirdik. Hasattan elde ettiğimiz sonuçlar çok güzel. Yerli tohum bu bölgeye çok uygun." dedi.