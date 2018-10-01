Yerli üretim logolu etiketler raflarda

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu hale getirilen "yerli üretim" logosu, bazı marketlerde göze çarpar oldu.

Logonun şimdiden kullanılmaya başlanması tüketici örgütleri tarafından da olumlu karşılandı.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin raflardaki yerli ve yabancı ürünleri ayırabilmeleri için zorunlu hale getirilen "yerli üretim" logolarının etiketlerde yer almasını yararlı bulduklarını söyledi.

Bu etiketlerdeki ayırt edici özellik dolayısıyla tüketicilerin Türkiye'de üretilen yerli mallarını daha fazla tercih edeceğini belirten Yılmaz, "Yerli üretim logosu ile yerli ürünler daha fazla tüketilecek. Yerli tüketim arttıkça yerli üretim de artacak. Bu durum ekonomiye katkı sunacak." dedi.

Yılmaz, etiketin tüketiciler açısından önemli olduğuna işaret ederek, logo ve bilgilerle tüketici üzerinde bir farkındalık yaratılmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi.