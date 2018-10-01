FİNANS

Yerli üretim logolu etiketler raflarda

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

Türkiye'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğunun getirilmesinin ardından "Yerli üretim" logosuna sahip etiketli ürünler raflarda yer almaya başladı.

Yerli üretim logolu etiketler raflarda

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu hale getirilen "yerli üretim" logosu, bazı marketlerde göze çarpar oldu.

Logonun şimdiden kullanılmaya başlanması tüketici örgütleri tarafından da olumlu karşılandı.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin raflardaki yerli ve yabancı ürünleri ayırabilmeleri için zorunlu hale getirilen "yerli üretim" logolarının etiketlerde yer almasını yararlı bulduklarını söyledi.

Bu etiketlerdeki ayırt edici özellik dolayısıyla tüketicilerin Türkiye'de üretilen yerli mallarını daha fazla tercih edeceğini belirten Yılmaz, "Yerli üretim logosu ile yerli ürünler daha fazla tüketilecek. Yerli tüketim arttıkça yerli üretim de artacak. Bu durum ekonomiye katkı sunacak." dedi.

Yılmaz, etiketin tüketiciler açısından önemli olduğuna işaret ederek, logo ve bilgilerle tüketici üzerinde bir farkındalık yaratılmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu sürece bağlı olarak yerli malına verilen önemin bu logo sayesinde artacağını ve tüketicilerin de ilgisini çekeceğini düşündüğünü belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yerli malına sahip çıkmalıyız, çünkü yerli malı memleket malıdır. Bu uygulamayı son derece doğru ve yerinde görüyoruz. Memleket malına hep birlikte sahip çıkalım. İlgili yönetmelik 18 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Şimdiden logoların raflardaki yerini alması çok sevindirici. Tüketiciler artık yerli ürünleri rahatlıkla fark edecek ve tercihini o ürünlerden yana kullanacak. Ekonomimizin gelişmesi adına önemli bir uygulama. Bunun kısa bir zaman içinde yaygınlaşacağını tahmin ediyorum. Çünkü böyle bir ihtiyaç vardı."

UYGULAMAYANA PARA CEZASI

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da Ticaret Bakanlığınca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un Fiyat Etiketi başlıklı 54. maddesine dayalı olarak çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, yerli üretim ürün etiketlerinde ayırt edici logo kullanılması zorunluluğunun 3 Ekim'de yürürlüğe gireceğini söyledi.

Ağaoğlu, yeni düzenlemeyle etikette, malın satış fiyatının yanında birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması zorunluluğu getirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böylelikle tüketici raftaki ürünün menşeinin yanı sıra fiyatının ne zaman değiştirilmiş olduğunu da görebilecek. Etikette yerli üretim logosu kullanmayan veya etiket yönetmeliğinde öngörülen kurallara uymayan perakende satıcılara, her bir ürün etiketi için 274 lira para cezası uygulanacak. Etiketle ilgili ihbarlar ticaret il müdürlüklerine, zabıtalara ve mülki amirlere yapılabileceği gibi tüketiciler Alo 175 hattına da ihbarda bulunabilecek. Logonun bazı marketlerde, raflarda kullanılmaya başladığını duyduk ve gördük. Türkiye'de üretilen ürünlerin belli ve ayırt edici olması güzel. Tüketiciler bundan sonra aldıkları ürünün yerli olup olmadığını görecekler. Logonun şimdiden kullanılmaya başlaması de iyi oldu. Bu logonun çok kısa zamanda bütün tarife ve fiyat listelerinde yer alacağını ümit ediyorum." AA


PARTNERYozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayımYozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım
Borç yapılandırmasının bozulmaması için son gün! Saat 21.00'de sona eriyor...Borç yapılandırmasının bozulmaması için son gün! Saat 21.00'de sona eriyor...
İhracatta eylül rekoru kırıldıİhracatta eylül rekoru kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerli üretim logo Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi

Ankara'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi

Borç yapılandırmasının bozulmaması için son gün! Saat 21.00'de sona eriyor...

Borç yapılandırmasının bozulmaması için son gün! Saat 21.00'de sona eriyor...

İhracatta eylül rekoru kırıldı

İhracatta eylül rekoru kırıldı

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.