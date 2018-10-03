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Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2018 09:45 | Son Güncelleme

Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde 'yerli üretim' logosu kullanma zorunluluğu bugün başladı. Yerli üretim logosunun mevzuata aykırı kullanılması durumunda etiket başına 274 lira para cezası uygulanabilecek

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde ‘Yerli Üretim’ logosu kullanımı 15 günlük geçiş sürecinin ardından bugünden itibaren zorunlu hale geldi. Logonun haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası uygulanacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığı ‘Yerli Üretim’ logosu raflarda yerini alıyor. Logo kullanımı 15 günlük geçiş sürecinin ardından bugünden itibaren zorunlu hale geldi. Ticaret Bakanlığı’nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yaptığı düzenleme kapsamında etiket ve listelerde malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih yanında üretim yeri Türkiye olan mallar için ‘Yerli Üretim Logosu’ da yer alacak.

AYKIRI KULLANIM CEZASI ETİKET BAŞINA 274 LİRA

Haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası kesilecek. Bunun yanında Reklam Kurulu tarafından reklamın yayımlandığı mecraya göre 6 bin 900 lira ile 276 bin 345 lira aralığında idari para cezası uygulanacak. İHA

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Etiket yerli üretim logosu

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ilk önce yerli üretim ile yerli malını ayırt etmek lazım. sen gidip cocacola'ya yerli üretim dersen olmaz. milleti kandırmayın artık yeter..
ŞİMDİ CCOLADA YERLİ NUTELLADA
saçmalığa bak üretim yeri turkiyede olan tüm ürünler diyor yani turkiyede üretilen yabancı ürünlerde mi yerli olacak yâni
ŞU YERLİ ÜRETİM NELER KALDI BUNLARIDA BİLSEK KEŞKE
bugün markette gördüm ithal muz üzerinde vardı bu etiket :)
Türk Malı unutuldumu.
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