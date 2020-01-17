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  4. Yerli ve milli savunma firmaları "SAHA"ya çıkıyor

Yerli ve milli savunma firmaları "SAHA"ya çıkıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:32 | Son Güncelleme

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş: - "SAHA EXPO bir fuar olmanın yanı sıra farklı büyüklüklerde yerli firmalarımızın, yeni ürünlerini, projelerini en doğru kişilere tanıtabildikleri heyecanlı bir buluşma haline geldi" - "ABD'den AB'ye, Ukrayna'dan Malezya'ya kadar savunma sanayisinde öne çıkan ülkelerdeki firmalar ortak yatırım, teknoloji transferi ve iş birliği olanaklarını konuşacak"

İSTANBUL (AA) - Yerli ve milli savunma ve havacılık sanayisi için önemli bir iş birliği platformu olan SAHA EXPO 2020, 25-28 Mart'ta savunma sanayisinin dev firmala ve kurumlarının katılım ve sponsorluğunda İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek.

SAHA İSTANBUL'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisindeki başarılarını bu fuarda sergileyecek.

SAHA İstanbul tarafından organize edilen ve Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim gücünün sergileneceği bir tanıtım ve iş birliği platformu olan SAHA EXPO 2020, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteği ve katılımıyla, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

9-10 ve 11'inci salonlarda düzenlenecek SAHA EXPO 2020'ye Türk savunma ve havacılık sanayisinin yıldız firmaları da destek veriyor.

Savunma sanayimizin dünyadaki önemli temsilcileri ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayi, ROKETSAN, BAYKAR, STM, ASFAT, Sarsılmaz ve Dener, SAHA EXPO 2020’nin Platin Sponsorları oldu. TEİ, Meteksan, TAIS, Akım Metal, Ermaksan, Saver, Samsun Yurt Savunma (CANİK), UNIDEF, İŞBİR, Teknopark İstanbul ve Yılmaz Makina'nın Altın Sponsor olarak yer alacağı SAHA EXPO 2020’nın gümüş sponsorları da kesinleşti.

HAVELSAN, Kale Grubu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Kardemir, ASPİLSAN, Altınay, OBSS, FNSS, PAVOTEK, İğrek Makina, ÜNTEL ve Ordulu Gümüş Sponsor olarak SAHA EXPO Fuarı'nda yer alacak.Ziraat Katılım'ın Finans sponsoru olduğu fuarın, Salon ve Gala Yemeği Sponsoru ise İstanbul Ticaret Odası (İTO) oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, savunma, havacılık ve uzay sanayine yönelik üretim yapan firmaların SAHA EXPO Fuarı'na yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Keleş, SAHA EXPO 2020'de, Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek veren tüm paydaşların bir araya geleceğini kaydetti.

Yüksek teknolojinin hakim olduğu SAHA EXPO 2020'de savunma sanayinde stratejik öneme sahip pek çok ürün, sistem ve tasarımların ilk kez tanıtılacağını belirten Keleş, "SAHA EXPO 2020’de yer alacak pek çok firma ilk kez sergilemek istedikleri ürünleri, fuara yetiştirebilmek için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. SAHA EXPO bir fuar olmanın yanı sıra farklı büyüklüklerde yerli firmalarımızın, yeni ürünlerini, projelerini en doğru kişilere tanıtabildikleri heyecanlı bir buluşma haline geldi." ifadelerini kullandı.

Fuarda katılımcı firmaların en yeni ürünlerini, tasarımlarını ve projelerini sergileyeceklerini belirten Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SAHA EXPO Fuarı aynı zamanda önemli bir işbirliği platformu olacak. SAHA EXPO 2020'ye dünyanın savunma sanayinde önde gelen tüm ana yüklenici firmaları davet edildi. ABD'den AB'ye, Ukrayna'dan Malezya'ya kadar savunma sanayisinde öne çıkan ülkelerdeki firmaları ortak yatırım, teknoloji transferi ve iş birliği olanaklarını konuşmak üzere SAHA EXPO 2020’ye davet ettik. Tamamen profesyonel görüşmelerin yapılacağı SAHA EXPO 2020'ye, bir önceki fuara olduğu gibi, oldukça yoğun bir katılım bekliyor, firmalarımızın ihracat paylarını arttıracak anlaşmalar yapacaklarını öngörüyoruz."

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