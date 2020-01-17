Yerli ve milli savunma firmaları "SAHA"ya çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Yerli ve milli savunma ve havacılık sanayisi için önemli bir iş birliği platformu olan SAHA EXPO 2020, 25-28 Mart'ta savunma sanayisinin dev firmala ve kurumlarının katılım ve sponsorluğunda İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek.

SAHA İSTANBUL'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisindeki başarılarını bu fuarda sergileyecek.

SAHA İstanbul tarafından organize edilen ve Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim gücünün sergileneceği bir tanıtım ve iş birliği platformu olan SAHA EXPO 2020, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteği ve katılımıyla, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

9-10 ve 11'inci salonlarda düzenlenecek SAHA EXPO 2020'ye Türk savunma ve havacılık sanayisinin yıldız firmaları da destek veriyor.

Savunma sanayimizin dünyadaki önemli temsilcileri ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayi, ROKETSAN, BAYKAR, STM, ASFAT, Sarsılmaz ve Dener, SAHA EXPO 2020’nin Platin Sponsorları oldu. TEİ, Meteksan, TAIS, Akım Metal, Ermaksan, Saver, Samsun Yurt Savunma (CANİK), UNIDEF, İŞBİR, Teknopark İstanbul ve Yılmaz Makina'nın Altın Sponsor olarak yer alacağı SAHA EXPO 2020’nın gümüş sponsorları da kesinleşti.