Yerli ve yabancı medikal sektörü İstanbul'da buluşacak

İSTANBUL (AA) - Expomed Eurasia Fuarı, medikal sektörünü İstanbul'da bir araya getirecek.

Expomed Eurasia Fuarı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 27. kez düzenlenecek fuar, 35 binin üzerinde yerli ve yabancı medikal ve sağlık sektörü profesyonelini ağırlarken, 50’den fazla ülkeden binin üzerinde firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuar, 19-21 Mart 2020'de gerçekleştirilecek. Fuar, medikal sektör için Türkiye’de ve Avrasya coğrafyasında önemli bir iş platformu olarak öne çıkıyor.

Reed Tüyap Fuarcılık AŞ tarafından organize edilen organize edilen fuarda, elektro medikal ekipmanlar, laboratuvar araç ve gereçleri, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında kullanılan her türlü cihaz ve ekipman, ambülans ve sistemleri, hastane alt yapısına yönelik donanımlar ve medikal alanda kullanılan sarf malzemeler bulmak mümkün oluyor. Ayrıca, 2018 yılından beri de fuarda reçetesiz satılan doğal takviyeler, vitaminler, gıda destek ürünler ile dermo-kozmetik ürünler ve anne, bebek ve çocuk ürünleri de yer alıyor.