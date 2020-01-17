FİNANS
  4. Yerli ve yabancı medikal sektörü İstanbul'da buluşacak

Yerli ve yabancı medikal sektörü İstanbul'da buluşacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuar, 19-21 Mart 2020'de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Expomed Eurasia Fuarı, medikal sektörünü İstanbul'da bir araya getirecek.

Expomed Eurasia Fuarı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 27. kez düzenlenecek fuar, 35 binin üzerinde yerli ve yabancı medikal ve sağlık sektörü profesyonelini ağırlarken, 50’den fazla ülkeden binin üzerinde firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuar, 19-21 Mart 2020'de gerçekleştirilecek. Fuar, medikal sektör için Türkiye’de ve Avrasya coğrafyasında önemli bir iş platformu olarak öne çıkıyor.

Reed Tüyap Fuarcılık AŞ tarafından organize edilen organize edilen fuarda, elektro medikal ekipmanlar, laboratuvar araç ve gereçleri, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında kullanılan her türlü cihaz ve ekipman, ambülans ve sistemleri, hastane alt yapısına yönelik donanımlar ve medikal alanda kullanılan sarf malzemeler bulmak mümkün oluyor. Ayrıca, 2018 yılından beri de fuarda reçetesiz satılan doğal takviyeler, vitaminler, gıda destek ürünler ile dermo-kozmetik ürünler ve anne, bebek ve çocuk ürünleri de yer alıyor.

- Ücretsiz ziyaret etme fırsatı

Her yıl on binlerce sektör profesyoneli ve iş insanı tarafından ziyaret edilen fuar, İstanbul’u 3 gün boyunca medikal dünyanın kalbi haline getiriyor. Medikal ve sağlık sektörüne 1 milyar dolarlık iş hacmi getireceği ön görülen fuar, şubat ayına kadar alınacak e-davetiye ile ücret ödemeden, vakit kaybetmeden ve sıra beklemeden gezilebilecek. E-davetiyeyi hemen almak için "www.expomedistanbul.com" adresi ziyaret edilebiliyor.

Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (MASSİAD) ve İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) destekleri ile Expomed Fuarı’nda yer alan İnovasyon Alanı, yenilikçi ürünlerini özel bir alanda profesyonellere ulaştırmak isteyen firmalara ve start-up fikirlere bu sene de ev sahipliği yapacak.

Bu özel alan fuardaki pek çok etkinliğin de merkezi olacak. Sunuculuğunu Sağlık İletişimcisi Serap Öcal’ın üstlendiği İnovasyon Sohbetleri, fuar boyunca belirlenen saat aralıklarında fuar katılımcılarıyla buluşacak. Alanında uzman birbirinden değerli bilim insanları, hastane yöneticileri ve hekimlerin olacağı bu alanda “Sağlığı Dönüştüren Teknolojiler, Sağlıkta Yapay Zeka, Biyoteknoloji, Sağlık Hizmetlerinde Dijitalleşme, Akıllı Gıdalar ve Uzaktan tedavi konuları paneller de gerçekleştirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
İPM - İklim değişikliği göçmen kuşları doğrudan etkiliyorİPM - İklim değişikliği göçmen kuşları doğrudan etkiliyor
Hileli gıda satışında yeni gelişmeHileli gıda satışında yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Expomed Eurasia Fuarı,

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Ödemeler bugün hesaplarda

Ödemeler bugün hesaplarda

Maaşlar belli oldu! 10 bin 431 TL

Maaşlar belli oldu! 10 bin 431 TL

İş yerinde bunu yapan yandı!

İş yerinde bunu yapan yandı!

2020 emekli maaş zamları ne zaman yatacak?

2020 emekli maaş zamları ne zaman yatacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konut fiyatları Kasım’da yüzde 7,19 arttı

Konut fiyatları Kasım’da yüzde 7,19 arttı

Birevim’den yeni evlenecek çiftlere ‘Birlikte Mutluluk’ projesi

Birevim’den yeni evlenecek çiftlere ‘Birlikte Mutluluk’ projesi

İPM - İklim değişikliği göçmen kuşları doğrudan etkiliyor

İPM - İklim değişikliği göçmen kuşları doğrudan etkiliyor

AK Parti'den hileli gıdalarla ilgili son dakika açıklaması

Hileli gıda satışında yeni gelişme

Devlet Personel Başkanlığı duyurdu! Kamuya personel alınacak (İşte o ilanlar)

Kamuya yüzlerce personel alınacak

İpsos/Gedik: 2019 yılı düşündüğümüzden de zor bir yıl oldu

İpsos/Gedik: 2019 yılı düşündüğümüzden de zor bir yıl oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.