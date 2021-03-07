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Yeşil eriğin fiyatı çeyrek altınla yarışıyor: Kilosu 500 liradan fazla

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.03.2021 09:37 | Son Güncelleme

Tezgahlarda yerini alan yeşil eriğin kilo fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, duyanlar şaşkınlık yaşıyor. Erik satan esnaf ise, "Tadına bakmaya kıyamıyorum çeyrek altın ile yarışıyor. Altın fiyatları düşüyor ama erik fiyatı düşmedi" şeklinde konuştu.

Yeşil eriğin fiyatı çeyrek altınla yarışıyor: Kilosu 500 liradan fazla

Yeşil erik hasadın yapılmasının ardından tezgahlarda yerini aldı. Tanesi 2 liradan fazlaya gelen, tezgahlarda 14 tanesi 60 TL olan eriğin kilo fiyatı ise çeyrek altınla yarışıyor. Erik almak için tezgaha gelen vatandaşlar ise fiyatı duyunca almaktan vazgeçiyor.

"ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR AMA ERİK FİYATI DÜŞMEDİ"

İstanbul’da manav olarak çalışan bir esnaf, altın fiyatının düştüğünü ancak erik fiyatlarının düşmediğini ifade ederek, “Paketleri 60 TL. Paketlerin içinde 14 adet erik var. Tadına bakmaya kıyamıyorum çeyrek altın ile yarışıyor. Ben 1 kilodan daha az aldım 500 TL ödedim. Altın fiyatları düşüyor ama erik fiyatı düşmedi. Geçen sene aynı zamanlarda paketini 10 TL’ye veriyorduk eriğin. Hamile kadınlar istiyor. Fiyatı ne olursa olsun tezgahımıza koymak zorundayız” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Alma ne var yani mevsimini bekle enayi yerine konulma
Zaten amaç hamileleri aş erdirmek.
Erik kg 500 TL olacağını kimsenin aklına gelmez diyor adam, ya dışarıya çıkarsan 3.250 TL ,ağzını hırka ile kapatmasan 1000 TL ceza alacağını şeytanın aklına bile gelmezdi, ya hiristiyan alemin ruhi lideri irakı fethedeceğini kimin aklına gelirdi? yada bir ülke kendi vatandaşlarını Faz2 deneme de iken 1 milyon dozu bedeva elde edip ve bunun karşılığı FAZ 3 çalışmalarını yapması kimin aklına gelirdiki? bu durum Afrika ülkelerine sunuldu hiç birisi kabuletmedi bu teklifi. işçiler bir şeye hayır deme hakı elinden alınacağını şeytanın aklına bile gelmezdi. ama oluyor ya kanunen ve kırbaçla
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