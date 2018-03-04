FİNANS

'Yetersiz bakiye' devri kapanıyor!

04 Mart 2018 12:30

Aktif Bank, toplu taşıma araçlarında Akbil'e alternatif "mobil uygulama" geliştirdi. Bununla kullanıcı telefonunu okutup otobüse binecek, telefondaki kart hiç bitmeyecek.

'Yetersiz bakiye' devri kapanıyor!

 Aktif Bank, İstanbullunun "yetersiz bakiye" sorununa çare olacak ulaşım aplikasyonunu bir ay içinde hizmete sunmayı planlıyor.

 
Uygulama hakkında bilgi veren Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, "Bu bir ulaşım aplikasyonu. Bu aplikasyon tüketicinin, otobüse nerede ne zaman bineceği, nasıl gideceği, daha da önemlisi otobüsün ödemesini yapma ihtiyacını çözecek. Şu an İstanbul Kart var mesela, kartınızda para yok, ne yapıyor tüketici, bir yerden doldurmaya çalışıyor. Bu uygulama ile sistem böyle olmayacak, telefonunuzu okutup otobüse bineceksiniz, telefonunuzdaki kart hiç bitmeyecek." dedi.
 
KREDİYLE MAÇ BİLETİ
 
Bankanın Passo Mobil uygulamasına yeni ürünler eklemeye başladıklarını da belirten Sümer, şu bilgileri verdi: "Mesela, sezonluk ya da tek maçlık bilet alacaksınız ama o an paranız yok, oradan vadeli alabileceksiniz. Bir anlamda Passo Mobil içinde kredilendirme olmaya başlayacak. Kredilendirerek bilet almak, para transferi gibi birçok yenilik şu an çalışmalarımızın içinde."
 
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Okuyucu Yorumları9 yorum
  • 90 Oy
    yani her türlü dikeceğiz sizi kurtuluşnuz yok :))
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  • 48 Oy
    Alacağı komisyonda bilet fiyatında olur.
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  • 57 Oy
    AKtif bank AKbil neyin ne olduğu anlaşılıyorda anlayana işte
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  • 36 Oy
    ARKADAŞ BELEDİYELER KAZANSIN DİYE VATANDAŞA YAPMAXDIKLARI HİZMET YOK.. HELAL VALLA :DDD
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  • 8 Oy
    bizi düşünüyorsunuz sağolun bedava herşey
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  • 22 Oy
    ''Bu aplikasyon tüketicinin, otobüse nerede ne zaman bineceği, nasıl gideceği, daha da önemlisi otobüsün ödemesini yapma ihtiyacını çözecek''. akbil paralarının gittiği yer belli değildi şimdi adres vermişler. daha önemlisi olamaz zaten )
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  • 4 Oy
    aktif bank şubesi olmayan bir banka çalişanıyok gideri yok. Hükümetin yandaşı ama en yüksek faizle kredi yi ptt den veriyor .100%2.0 bu alacağin kredinin yarisi kesiliyor demek.
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  • 5 Oy
    şunu yapmak için 2018i beklediler pes
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  • 6 Oy
    çok şükür RABBIMe benim öyle bir derdim yok çünkü ben almanyada tramvay metro hızlı tren otobüs vs vs bedava gidiyorum ve devlet ödüyor ne yapalım bizim türkiye de sıkıysa biletsiz tramvaya yada otobüse bin adamın anasını belliyorlar yav belki param yoktur biraz anlayışlı ol ama kime anlatıyorsun ki ben istanbuldan bunları yaşadım gerçekten terminale yetişmem gerekiyordu param yoktu ama kabul etmediler taki bir amca geldi benim bilet ücretini kendisi akbille ödedi sağolsun
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