Yetim Aylığı Alırken Dikkat!.. Ayrıntıları Kaçırmayın

Dr. Mehmet Bulut – Mynet Finans Yazarı

Mynet Finans okurlarımızdan Yasemin Hanım gönderdiği e-postasında bir ay önce işçi olarak çalışan babalarının vefat ettiğini, annelerini de daha önce kaybettiklerini, şimdi iki kardeş kaldıklarını söylüyor ve yetim aylığı alıp alamayacaklarını soruyor.

Gerek sosyal güvenlik mevzuatında gerekse de iş mevzuatında işçinin ölümü halinde hak sahiplerine tanınmış bazı haklar var. Bunlardan birisi de halk arasında yetim aylığı olarak bilinen çocuklara bağlanan ölüm aylığı.

Yasemin Hanım sorusunda babasının çalışma süresinden, kendisinin ve kardeşinin evlilik veya çalışma durumundan bahsetmemiş. Bu sebeple soruya genel bir cevap vermeye çalışacağım. Ayrıca 2018 Mart ayında bu konuda önemli bir kanun değişikliği yapıldı. Buna da değineceğim.

900 Gün Prim Gerekli

Ölüm aylığına hak kazanılabilmesi için süre ve prim şartları var. Şayet ölen işçi en az 5 yıldan beri sigortalıysa ve toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmişse ölüm aylığına hak kazanılıyor. Aksi halde ne yazık ki aylık bağlanmıyor.