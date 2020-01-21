FİNANS
  4. Yetki alan kuruluşlar sivil havacılık tıbbı eğitimi verebilecek

Yetki alan kuruluşlar sivil havacılık tıbbı eğitimi verebilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Yetki alan kuruluşlar sivil havacılık tıbbı eğitimi verebilecek

Sivil havacılık tıbbı eğitimleri vermek isteyen kuruluşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) yetki alarak faaliyet gösterebilecek.

SHGM'nin Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle sivil havacılık tıbbı eğitimleri vermek üzere talepte bulunan kuruluşların yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, SHGM tarafından yetkilendirilecek havacılık tıbbı eğitim kuruluşları, sivil havacılık tıbbı temel, ileri düzey ve tazeleme eğitimleri ile diğer eğitimleri verebilecek.

Denetlemeler sonucunda belirlenen koşulları sağladığı Genel Müdürlük tarafından tespit edilen havacılık tıbbı eğitim kuruluşları için yetki belgesi süresiz olarak düzenlenecek.

SHGM, belirtilen hususlara uygunluğun sürekliliğinin tespiti amacıyla kuruluş tesislerini haberli ve habersiz denetleme hakkına sahip olacak.

Kuruluşun, gerekli eğitimleri verebilecek eğitim kadrosuna, ekonomik duruma ve sınavları yapmaya uygun tesislere sahip olması gerekecek. İhtiyaç duyulan eğitim cihazları, talep edilen yetki kapsamına uygun şekilde faal ve kullanıma hazır olarak bulundurulacak.

Her kuruluşta, yönetmelik hükümlerine uyulmasını sağlamakla görevli bir sorumlu yönetici olacak. Kuruluşlarca, eğitim standartlarının, teorik bilgi sınavlarının ve uygulamalı değerlendirmelerin güvenilirliğinin, eğitim prosedürlerinin yeterliliğinin ve bunların uygulanmasının sağlanması amacıyla sorumlu bir uyumluluk izleme sistem yöneticisi de belirlenecek.

- Kopyaya izin verene yaptırım

Kuruluş, bünyesinde verilen eğitimlerin ardından, öğrencilerin bilgi düzeylerinin tespiti amacıyla yazılı sınavlar düzenleyecek ve bu sınavların emniyetine yönelik gerekli önlemleri alacak.

Yetkilendirilen kuruluşlarca gerçekleştirilen eğitimler sonunda başarılı olanlara kurs bitirme belgesi verilecek. Bu belge Genel Müdürlük tarafından onaylanacak.

Yönetmeliğe aykırı işlemde bulunan ve eğitim standardını düşüren, denetlenmesini engelleyen, sorumlu yöneticisi olmayan, eğitimleri etkileyen önemli bir yetersizlik tespit edilen, Genel Müdürlüğün yazılı bildirimine rağmen düzeltici faaliyet gerçekleştirmeyen kuruluşun yetkisi bütünüyle veya kısmen iptal edilecek, askıya alınacak veya sınırlandırılacak. Sınav esnasında kuruluşun bilgisi dahilinde herhangi bir kopya olayının gerçekleştiğinin tespiti halinde de aynı yaptırımlar uygulanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
Vestel Proje Ortağım, ACE of M.I.C.E. Fuarı’nda sektörle buluşacakVestel Proje Ortağım, ACE of M.I.C.E. Fuarı’nda sektörle buluşacak
Tavas, Egeli gıda ihracatçılarının üretim merkezi olacakTavas, Egeli gıda ihracatçılarının üretim merkezi olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği, resmi gazete, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Türk dönerine sertifikasyon geliyor

Türk dönerine sertifikasyon geliyor

Universal Havacılık, Türkiye pazarına adım attı

Universal Havacılık, Türkiye pazarına adım attı

Soğuklarla birlikte elektrikli ısıtıcıların satışları da arttı

Soğuklarla birlikte elektrikli ısıtıcıların satışları da arttı

Emekli promosyonları ne kadar? Emekli promosyonları ne zaman belli olacak?

Emekli promosyonları ne kadar? Emekli promosyonları ne zaman belli olacak?

Vestel Proje Ortağım, ACE of M.I.C.E. Fuarı’nda sektörle buluşacak

Vestel Proje Ortağım, ACE of M.I.C.E. Fuarı’nda sektörle buluşacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.