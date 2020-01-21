Yetki alan kuruluşlar sivil havacılık tıbbı eğitimi verebilecek

Sivil havacılık tıbbı eğitimleri vermek isteyen kuruluşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) yetki alarak faaliyet gösterebilecek.

SHGM'nin Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle sivil havacılık tıbbı eğitimleri vermek üzere talepte bulunan kuruluşların yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, SHGM tarafından yetkilendirilecek havacılık tıbbı eğitim kuruluşları, sivil havacılık tıbbı temel, ileri düzey ve tazeleme eğitimleri ile diğer eğitimleri verebilecek.

Denetlemeler sonucunda belirlenen koşulları sağladığı Genel Müdürlük tarafından tespit edilen havacılık tıbbı eğitim kuruluşları için yetki belgesi süresiz olarak düzenlenecek.

SHGM, belirtilen hususlara uygunluğun sürekliliğinin tespiti amacıyla kuruluş tesislerini haberli ve habersiz denetleme hakkına sahip olacak.

Kuruluşun, gerekli eğitimleri verebilecek eğitim kadrosuna, ekonomik duruma ve sınavları yapmaya uygun tesislere sahip olması gerekecek. İhtiyaç duyulan eğitim cihazları, talep edilen yetki kapsamına uygun şekilde faal ve kullanıma hazır olarak bulundurulacak.