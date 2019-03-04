FİNANS

Yetkili olmayan fatura merkezlerine dikkat

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2019 16:16 | Son Güncelleme

Zorlu Enerji, ödeme noktası adı altında fatura tahsilatı yapan ancak sonrasında ortadan kaybolan yetkisiz fatura merkezleri konusunda abonelerini uyararak; fatura ödemeleri için N Kolay merkezlerini tercih etmelerini istedi.

Yetkili olmayan fatura merkezlerine dikkat

Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini sürdürdüğü Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerindeki abonelerini, yetkisiz fatura ödeme merkezleri konusunda uyardı. Özellikle son günlerde artan fatura dolandırıcılığı haberleri sonrasında tüketicilerine bilgilendirme yapmak isteyen Zorlu Enerji, faturaların N Kolay şubelerinden ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenmesi gerektiğini vurguladı. Anlaşmalı olmayan noktalar ve internet sitelerine ödeme yapılması durumunda; faturaların hiç ödenmemesi ya da geç ödenmesi nedeniyle enerjinin kesilmesi gibi risklerin olduğuna dikkat çeken Zorlu Enerji; korsan ödeme noktalarından alınan dekontların yasal bir geçerliliği de bulunmadığını da vurguladı.

Zorlu Enerji aboneleri, faturala ödemelerini, N Kolay ödeme noktalarında masraf ya da komisyon vermeden gerçekleştirebildiği belirtilirken ve arzu ederlerse anlaşmalı bankalardan otomatik ödeme talimatı, internet veya telefon bankacılığı ve ATM üzerinden de ücretsiz bir şekilde işlem gerçekleştirebilecekleri bildirildi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zorlu Enerji fatura merkezi

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