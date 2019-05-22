FİNANS

YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattına 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran için ilave YHT seferleri konuldu. Biletleri bugün satışa sunulacak ilave YHT'ler, Ankara'dan 11.15, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.00'de hareket edecek

YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran'da ilave yüksek hızlı tren (YHT) seferleri yapılacak. Biletleri bugün satışa sunulacak ilave YHT'ler, Ankara'dan 11.15, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.00'de sefere başlayacak.

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla YHT'lerle yolculuk yapacak vatandaşların sorun yaşamaması için ek seferler planlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran'da ilave YHT seferleri yapılacak. Ankara'dan 11.15, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.00'de kalkacak ilave YHT'lerin biletleri bugün itibarıyla satışa sunulacak.

Sadece YHT'lere değil, İzmir Mavi Tren, Konya Mavi Tren, Doğu Ekspresi, Güney-Kurtalan/Van Gölü Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi'ne ve bölgesel trenlere de vagon eklendi. Böylece ilave edilen vagonlarla ana hat trenlerinde 50 bin, YHT'lerde 3 bin 300 ilave pulman koltuk, yataklı vagonlarla bin 200 yataklık kapasite artışı sağlandı.

YHT'lerde vatandaşların Ramazan Bayramı süresince gidiş-dönüş bilet taleplerinin karşılanması amacıyla 15 gün olan ileriye satış süresi de 25 güne çıkarıldı.

KAYNAK:AA

PARTNERHazal'dan kafa karıştıran açıklamaHazal'dan kafa karıştıran açıklama
O ürünler ucuzlayacakO ürünler ucuzlayacak
Milyonların gözü bu haberde! Milyonların gözü bu haberde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCDD Taşımacılık AŞ YHT seferleri

En Çok Okunan Haberler

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

10 bin kişi işe alınacak

10 bin kişi işe alınacak

Milyonların gözü bu haberde!

Milyonların gözü bu haberde!

O ürünler ucuzlayacak

O ürünler ucuzlayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den yeni hamle! ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisi yarıya indirildi

O ürünler ucuzlayacak

Köprü cezalarına af getiren teklif bugün Meclis'te

Milyonların gözü bu haberde!

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan 10 bin istihdam müjdesi

10 bin kişi işe alınacak

Manisa kirazı Güney Kore yolcusu

Manisa'dan Güney Kore'ye gidecek

BDDK'dan döviz alımlarına ilişkin düzenleme ile ilgili açıklama geldi

BDDK'dan döviz alımı açıklaması

7 hizmet e-Devlet'ten verildi, 84,6 milyon lira tasarruf sağlandı

84,6 milyon lira tasarruf sağlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.