YHT'lerde günlük taşınan yolcu sayısında hedef 30 bin

Kuruluşun, rekabete açılan demir yolu sektöründe yüksek hızlı trenler, konvansiyonel ana hat ve bölgesel trenler, kent içi toplu taşımacılıkta Marmaray ve Başkentray ile feribot işletmeciliği, lojistik faaliyetler ve demir yolu araçlarının bakım-tamir ve revizyonunu üstlendiğini anlatan Turhan, "TCDD Taşımacılık, tren işletmeciliğinde liderliğini sürdürüyor." dedi.

Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ'nin faaliyete başlamasının 4'üncü yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin demir yolu taşımacılığının serbestleştirilmesinin ardından demir yolu tren işletmecisi olarak kurulduğunu ifade etti.

Turhan, YHT-otobüs ve YHT-tren kombine taşımacılığıyla Bursa, Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Karaman, Antalya ve Alanya'ya seyahat süresinin önemli oranda azalmasıyla YHT'ye talebin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Artan yolcu talebini karşılamak üzere Almanya'dan temin edilecek 12 yeni YHT setinin ikisi aralık ayında teslim alındı. Diğer 10 YHT setinin de bu aydan itibaren birer ay arayla teslim alınması planlanıyor."

Testleri tamamlanan setlerin 1 Şubat'tan itibaren sırayla işletmeye alınacağını kaydeden Turhan, "Bunun sonucunda YHT'lerin hem sefer sayısı hem yolcu kapasitesi önemli oranda artacak. İşletmeye alınacak yeni setlerle YHT ile şu anda 22 bin olan taşınan günlük yolcu sayısının 2020'nin son çeyreğinde 30 bine ulaşması bekleniyor." ifadesini kullandı.

- "Marmaray'da 500 bin yolcuyla rekor kırıldı"

Turhan, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray'ın kent içi toplu taşımacılıkta İstanbullulara büyük kolaylık sağladığını, YHT'lerin ve diğer trenlerin Avrupa'ya geçişine olanak tanıdığını kaydetti.