Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, son olarak bugün (23 Mayıs 2018) 4.92'ye yükselen dolar/TL kuruyla ilgili olarak "Başta bir ekonomi kanalı ve başka bir haber kanalına çıkan eski bir bürokrat olmak üzere, sistematik bir şekilde 'krize girdik-gireceğiz' havası yaymaya çalışıyorlar. Bunlara kesinlikle kulak vermeyin" dedi.

Bulut, Star'da "Tekrar ediyorum; kriz tellallarına kulak vermeyin" başlığıyla yayımlanan (23 Mayıs 2018) yazısında, şunları kaydetti:

Son yazımdan bugüne bu arkadaşlara birkaç kişi daha eklendi!

Yurt dışından bu koroya katılanları saymıyorum bile onlar zaten hep oradaydılar.

Sevgili dostlar, Türkiye’nin, tam seçime giderken finansal-ekonomik dinamikleri bakımından özellikle bazı yabancı banka ve kurumların saldırısı altında olduğu açık. Yaptılar; yapıyorlar! Bugün bilgisayarları başında yaptıklarını, 15 Temmuz 2016’da Türkiye’yi taşeronları ve işbirlikçileri ile işgal etmeye kalkarak yaptılar… Asla bunlardan korkmayacağız, durmayacağız ve endişe etmeden yolumuza devam edeceğiz.

Sevgili dostlar, bugün Türkiye’yi “krize sokmaya” çalışanları bir kenara fırlatalım ve geçmişimizi detaylı öğrenerek, “nereden gelip, nereye gittiğimizi” doğru analiz edelim…

