Yıl başında en çok cep telefonu hediye edildi

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor'u ziyaret eden kullanıcılar yıl başında sevdiklerine en çok cep telefonu hediye etti.

GittiGidiyor, yaptığı yazılı açıklama ile yıl başı satış verilerini açıkladı. Buna göre, tüketiciler bu yıl sevdiklerini en çok teknoloji ve evcil hayvan ürünleriyle mutlu etti.

Dekoratif ışık, kitap, cep telefonu, cep telefonu kılıfı, televizyon, kedi / köpek maması, oyuncaklar ve aksesuarlar bu yılın trend yılbaşı hediyeleri arasındaki yerini alırken, kullanıcılar yıl başında sevdiklerine hediye olarak en çok cep telefonunu tercih etti.

GittiGidiyor'da 20-26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre en çok satılan ürünler arasında ayrıca bebek bezi, cep telefonu kılıfı, kedi ve köpek maması ile kedi kumu da yerini aldı. Süsleme malzemeleri ve LED ışıklandırmalar da aynı dönemde en çok satılan ürünlerden oldu.

- Z Kuşağı Kılıf, Y Kuşağı cep telefonu hediye etti

Satış verileri her yaş grubunun yıl başı hediyesi için farklı tercihler yaptığını da ortaya çıkardı.

Buna göre 18-25 yaş grubundaki tüketiciler en çok cep telefonu kılıfı alırken, 31-45 yaş grubundaki tüketiciler cep telefonu, 46-50 ve 50+ yaş grubundaki tüketiciler kedi maması satın aldı.