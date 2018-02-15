Yıl sonu dolar kaç TL olur? Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı.

2018 yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 4,12 TL iken, bu anket döneminde 4,10 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,24 TL iken bu anket döneminde 4,18 TL olarak kaydedildi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,55 iken, bu anket döneminde yüzde 9,52 oldu.12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,24 iken, bu anket döneminde yüzde 9,26 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,23 ve yüzde 8,25 olarak gerçekleşti.