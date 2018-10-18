Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 40,7 milyar dolara indi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Buna göre, ekim ayı TÜFE beklentisi, yüzde 2,05'ten yüzde 1,99 geriledi. Kasım ve aralık ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,31 ve yüzde 0,98 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 19,61'den yüzde 24,22'ye çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı dönemde yüzde 14,46'dan yüzde 17,03'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11,42'den yüzde 12,70'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla gerileyerek 6,5938'den 5,9894'e indi. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 7,0786'dan 6,5307'ye geriledi.

Bir önceki anket döneminde 49,7 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 40,7 milyar dolara indi. 2019 yılı cari açık beklentisi de 39,1 milyar dolardan 31,6 milyar dolara düştü.