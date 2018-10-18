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Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı beklenti anketi açıklandı. Ekim ayı beklenti anketine göre, 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 17.03'e yükselirken dolar, 6,5938'den 5,9894'e seviyesine geriledi. Eylül ayındaki ankette enflasyon beklentisi yüzde 14.46 olarak açıklanmıştı.

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 40,7 milyar dolara indi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Buna göre, ekim ayı TÜFE beklentisi, yüzde 2,05'ten yüzde 1,99 geriledi. Kasım ve aralık ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,31 ve yüzde 0,98 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 19,61'den yüzde 24,22'ye çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı dönemde yüzde 14,46'dan yüzde 17,03'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11,42'den yüzde 12,70'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla gerileyerek 6,5938'den 5,9894'e indi. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 7,0786'dan 6,5307'ye geriledi.

Bir önceki anket döneminde 49,7 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 40,7 milyar dolara indi. 2019 yılı cari açık beklentisi de 39,1 milyar dolardan 31,6 milyar dolara düştü.

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,2

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye geriledi. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 2,7'den yüzde 1,9'a indi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 21,69'dan yüzde 24'e çıktı. BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 21,27 iken, bu anket döneminde yüzde 23,93'e yükseldi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri yüzde 24 ve yüzde 21,09 olarak kayıtlara geçti.

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 25,86 ve 12 ay sonrası için yüzde 21,37 oldu.

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