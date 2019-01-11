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Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2019 14:41 | Son Güncelleme

Merkez Bankası beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,45 oldu Yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,18 oldu.

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

TCMB, Ocak ayı beklenti anketini açıkladı.

TCMB anketinde:

2019 yılı Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,56 iken, bu anket döneminde yüzde 1,16 olmuştur. Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,98 ve yüzde 0,94 olmuştur. Mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,03 olarak gerçekleşmiştir.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 16,45 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,46 iken, bu anket döneminde yüzde 15,91'e gerilemiştir. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,43 ve yüzde 12,00 olarak gerçekleşmiştir.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,94 iken, bu anket döneminde yüzde 23,74 olmuştur. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 24,00 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 22,36, 22,12, 21,71, 20,53, 18,57 ve 15,15 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,10 iken, bu anket döneminde yüzde 16,80 olmuştur. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 16,37 ve yüzde 16,05 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24,00, 23,47, 21,95, 19,43 ve 15,36 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 6,18 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 6,25 TL iken, bu anket döneminde 6,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 27,4 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 24,7 milyar ABD Doları'na gerilemiştir. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 27,6 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,5 iken, bu anket döneminde yüzde 1,4 olmuştur. 2020 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,0 olarak gerçekleşmiştir.

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