Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

TCMB, Ocak ayı beklenti anketini açıkladı.

TCMB anketinde:

2019 yılı Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,56 iken, bu anket döneminde yüzde 1,16 olmuştur. Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,98 ve yüzde 0,94 olmuştur. Mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,03 olarak gerçekleşmiştir.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 16,45 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,46 iken, bu anket döneminde yüzde 15,91'e gerilemiştir. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,43 ve yüzde 12,00 olarak gerçekleşmiştir.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,94 iken, bu anket döneminde yüzde 23,74 olmuştur. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 24,00 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 22,36, 22,12, 21,71, 20,53, 18,57 ve 15,15 olarak gerçekleşmiştir.