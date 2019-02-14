Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Merkez Bankası Beklenti Anketinde yıl sonu enflasyon tahminlerinde gerileme sürüyor. Kasım ayında yüzde 24,45 olan TÜFE beklentisi, şubat anketinde yüzde 16’nın altına indi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi Ocak anket döneminde yüzde 16,45 iken, bu anket döneminde yüzde 15,91'e geriledi.

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,91 iken, bu anket döneminde yüzde 15,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,00 ve yüzde 12,10 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Şubat ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,94 iken, bu anket döneminde yüzde 0,76 oldu.



DOLAR/TL BEKLENTİSİ 5,99

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,18 TL iken, bu anket döneminde 5,99 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,30 TL ve 6,17 TL olarak gerçekleşti.

CARİ AÇIK ÖNGÖRÜSÜ 23,6 MİLYAR DOLARA İNDİ