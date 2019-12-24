FİNANS

Yılbaşı hediyesi arayanlara teknolojik tavsiye

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 14:14 | Son Güncelleme

Yeni yılın yaklaşmasıyla sevdiklerine nasıl bir hediye alacağına karar veremeyenler için teknoloji tabanlı bir uygulama geliştirildi.

Yılbaşı hediyesi arayanlara teknolojik tavsiye

Yeni yılın yaklaşmasıyla sevdiklerine nasıl bir hediye alacağına karar veremeyenler için teknoloji tabanlı bir uygulama geliştirildi. ’Hediye Bulucu’ adlı uygulama ile kişinin hobileri ve yaşam tarzına göre 9 farklı kategoride uygun hediye seçenekleri sunuluyor.
Heyecanla beklenen yeni yıl öncesi sevdiklerine daha hediye alamayanlara teknoloji perakendecisi MediaMarkt, hayata geçirdiği Hediye Bulucu uygulamasıyla destek verecek. Yapılan bilgilendirmede; kulaklıklardan akıllı telefonlara, beyaz eşyalardan bilgisayarlara, hoparlörlere ve aksesuarlara kadar ürün yelpazesinde yüz binlerce alternatif bulunduran marka, internet sitesi üzerinden hizmet verdiği ’Hediye Bulucu’ ile 9 farklı kategoriden teknolojisevere hediye sunacak. Buna göre; maceraperestlerin, aksesuarsız yapamayanların, ’gamer’ların, müzikseverlerin, dizi ve film sevenlerin, hamaratların, teknolojiseverlerin, sporcuların ve bakımına düşkünlerin en çok tercih ettiği hediyeler, bu uygulamayla tüketicilere sunuluyor.
Hediye Bulucu sayfasında bu kategorilere ek olarak en popüler, el yapımı, sevgiliye, kişiye özel, kadınlara ve erkeklere göre hediye ipuçları da bulunduğu kaydedildi.

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