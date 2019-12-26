Yılbaşı heyecanı Akmerkez Üçgen Teras’ta yaşanacak

İSTANBUL (AA) - Akmerkez, 26-28 Aralık'ta düzenleyeceği Üçgen Teras Yılbaşı Konserleri'yle Yeni Türkü, Ayşegül Aldinç ve Karsu'yu misafirleriyle buluşturacak.
Akmerkez açıklamasına göre, Akmerkez, aralık ayının son iki haftasında 19-22 Aralık ve 26-29 Aralık tarihleri arasında Alışveriş Festivali düzenliyor. Tüm misafirler, birbirinden özel tasarımları, yılbaşına özel en şık hediye alternatifleri ve butik markaları alışveriş festivalinde bir arada bulabilecekler.
2019 yılının son günlerini keyifli bir şekilde geçirmek ve 2020 yılı için moral depolamak isteyen misafirleri için de Akmerkez Üçgen Teras, soğuk kış aylarını sıcak bir sahneye dönüştürüyor. 26-28 Aralık'ta Akmerkez Üçgen Teras’ta kurulacak sahnede, birbirinden değerli üç büyük isim ağırlanacak.
Üçgen Teras Yılbaşı Konserleri olarak düzenlenecek konserler serisinin ilk konuğu; 26 Aralık perşembe akşamı 40’ıncı sanat yılını kutlayan Yeni Türkü olacak.
27 Aralık Cuma akşamı ise pop müziğin sevilen sesi Ayşegül Aldinç, dillerden düşmeyen şarkılarını hayranları ile seslendirecek.
- Karsu, Akmerkez misafirleri için özel performans sergileyecek
Son olarak 28 Aralık Cumartesi akşamı, caz alanındaki besteleri ve coverları ile gönülleri kazanan sanatçı Karsu, sevenleriyle buluşacak. Ardı sıra aldığı ödüllerle son yıllarda Türkiye’nin adının dünyada duyulmasında rol oynayan genç müzisyen, Akmerkez misafirleri için çok özel bir performans sergileyecek.
Karsu’dan önce sanatçı Deniz Sipahi ile müzik yazarı Tolga Akyıldız "İkimiz" Projesi ile sahnede olacak. Tüm etkinliklere katılım ücretsiz olarak gerçekleşecek.
Üçgen Teras Yılbaşı Konserleri takvimi şöyle:
Yeni Türkü / 26 Aralık Perşembe / 20.00
Ayşegül Aldinç / 27 Aralık Cuma / 20.00
Deniz Sipahi & Tolga Akyıldız / 28 Aralık Cumartesi / 19.30
Karsu / 28 Aralık Cumartesi / 20.30
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