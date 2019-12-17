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Yılbaşı hindileri el yakıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2019 16:06 | Son Güncelleme

Yılbaşına sayılı günler kala Yozgat’ta hindiler pazara indi. Yılbaşı öncesi hindiler 150-200 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Yılbaşı hindileri el yakıyor

Yozgat’ta yılbaşı geleneklerinin başında yer alan hindiler, satışa çıktı. 150 ila 200 lira arasında satışa sunulan hindiler alıcısını bekliyor. Yozgat’ın Fakıbeyli köyünde yetiştirdiği hindilerin satışını yaptığını ifade eden İhsan Yurdagül, hindilerin ağırlığının 13-15 kilo arasında değiştiğini ve buna göre fiyatlandırma yapıldığını söyledi. Pazara 10 adet hindi getirdiğini söyleyen Yurdagül, “Bilindiği gibi hindi her zaman satılan bir hayvan değil. Özellikle yılbaşı öncesi satılıyor. Bu nedenle hindi fiyatları biraz pahalı oluyor. Bu yıl hindiyi 150 ila 200 lira arasında satışa sunduk. Dileğimiz hindilerin hepsinin satılması” dedi.

150 ila 200 lira arasında satışa sunulan hindi fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlardan Abdullah Demir ise “Bölgemizde hindi çokça yetiştiriliyor olmasına rağmen fiyatlar oldukça pahalı. Yılbaşı nedeniyle fiyatlar çok yüksek. Böyle devam ederse yılbaşında hindinin yerini tavuk alacak” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA


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Anahtar Kelimeler:
Yozgat yılbaşı hindi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ben tavuk yemeyi tercih ediyorum.hindi etini pek sevmiyorum.fazlası ile yavan oluyor vede pahalı.hiç gerek yok bence hindi yemeye.üretenin elinde kalsın yemeyin o fiyata.
Müslüman, %78,68 Afiyet olsun
Arkadas bizler kurban bayraminda kurbanlik keseriz.. onlar yani kafirler vahset derler... ve kesinlikle bize uymazlar.. neden peki biz onlara uyup yilbasi deyip hindi pesine dusup kutlama yapma telasina giriyoruz..
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