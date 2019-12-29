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  4. Yılbaşı öncesi alkollü içki ve gıda denetimleri artırıldı

Yılbaşı öncesi alkollü içki ve gıda denetimleri artırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 10:30 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Tüketicilerin güvenliği ve haksız rekabetin önlenmesi için alkollü içki satış ve tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılmasına yönelik 81 ildeki Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerini talimatlandırdık" - "Bu sene 26 Aralık itibarıyla toplam 1 milyon 195 bin 809 gıda denetimi gerçekleştirdik"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüketicilerin güvenliği ve haksız rekabetin önlenmesi için bakanlığa bağlı 81 il müdürlüğüne, alkollü içki satış ve tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılması talimatı verdiğini bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşına sayılı günler kala sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülme riskine karşı denetimlere hız verdiklerini ifade etti.

Yılbaşı kutlamalarının yaklaşması nedeniyle alkollü içkilerin piyasaya arzının ve tüketiminin arttığını hatırlatan Pakdemirli, "Tüketicilerin güvenliği ve haksız rekabetin önlenmesi için alkollü içki satış ve tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılmasına yönelik 81 ildeki Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerini talimatlandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ay içinde üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinden analiz için toplam 281 alkollü içki numunesi aldıkları bilgisini veren Pakdemirli, denetimlerde karşılaşılan olumsuzluklara ilişkin kanun kapsamında, savcılığa suç duyurusu, idari para cezası ve diğer idari yaptırımlar uyguladıklarını kaydetti.

- Bu yıl yaklaşık 1,2 milyon gıda denetimi gerçekleştirildi

Bakan Pakdemirli, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için 7 gün 24 saat esasına göre sahadaki denetimleri aralıksız sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bu sene 26 Aralık itibarıyla toplam 1 milyon 195 bin 809 gıda denetimi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Vatandaşların gıdayla ilgili şüpheli gördükleri durumları Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirebileceklerine dikkati çeken Pakdemirli, bu kapsamda 2019'da yapılan 660 bin başvurunun 659 biniyle ilgili işlemlerin sonuçlandırıldığını ve 51 binden fazla cezai işlem uygulandığını belirtti.

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