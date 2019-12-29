Yılbaşı öncesi alkollü içki ve gıda denetimleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüketicilerin güvenliği ve haksız rekabetin önlenmesi için bakanlığa bağlı 81 il müdürlüğüne, alkollü içki satış ve tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılması talimatı verdiğini bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşına sayılı günler kala sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülme riskine karşı denetimlere hız verdiklerini ifade etti.

Yılbaşı kutlamalarının yaklaşması nedeniyle alkollü içkilerin piyasaya arzının ve tüketiminin arttığını hatırlatan Pakdemirli, "Tüketicilerin güvenliği ve haksız rekabetin önlenmesi için alkollü içki satış ve tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılmasına yönelik 81 ildeki Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerini talimatlandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ay içinde üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinden analiz için toplam 281 alkollü içki numunesi aldıkları bilgisini veren Pakdemirli, denetimlerde karşılaşılan olumsuzluklara ilişkin kanun kapsamında, savcılığa suç duyurusu, idari para cezası ve diğer idari yaptırımlar uyguladıklarını kaydetti.