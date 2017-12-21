Yılbaşı öncesi memura 'hediye' uyarısı!

21 Aralık 2017 14:19
Yılbaşı öncesi memura 'hediye' uyarısı!

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından kamu kurumlarına gönderilen genelge ile yaklaşan yılbaşı dolayısıyla kamu personelinin hediye yasağına uyması istendi. Yasağa uyulmaması halinde üst düzey kamu görevlileri hakkında Etik Kurulu ve diğer yetkili disiplin kurullarınca ilgili kanun ile yönetmelik kapsamında gerekli incelemenin yapılacağı bildirildi.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, yaklaşan  yılbaşı öncesi kamu kurumlarına "hediye genelgesi" gönderdi.Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan  imzasıya gönderilen genelgede, devlet memurlarının hediye kabul etmelerinin 657  Sayılı Kanunu'nun 29'ncu maddesi gereğince yasaklandığı hatırlatıldı.Genelgede Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu ve buna bağlı çıkarılan  yönetmeliğin 15'nci maddesi ile de kamu görevlisinin tarafsızlığını,  performansını, kararını veya görev yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali  bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul  edilen her türlü eşya ve menfaatin hediye kapsamına alındığı vurgulandı.


Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından kamu kurumlarına gönderilen genelge ile yaklaşan yılbaşı dolayısıyla kamu personelinin hediye yasağına uyması istendi. Yasağa uyulmaması halinde üst düzey kamu görevlileri hakkında Etik Kurulu ve diğer yetkili disiplin kurullarınca ilgili kanun ile yönetmelik kapsamında gerekli incelemenin yapılacağı bildirildi

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, yaklaşan  yılbaşı öncesi kamu kurumlarına "hediye genelgesi" gönderdi.Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan  imzasıya gönderilen genelgede, devlet memurlarının hediye kabul etmelerinin 657  Sayılı Kanunu'nun 29'ncu maddesi gereğince yasaklandığı hatırlatıldı.Genelgede Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu ve buna bağlı çıkarılan  yönetmeliğin 15'nci maddesi ile de kamu görevlisinin tarafsızlığını,  performansını, kararını veya görev yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali  bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul  edilen her türlü eşya ve menfaatin hediye kapsamına alındığı vurgulandı.

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Okuyucu Yorumları5 yorum
  • 43 Oy
    Memura hediye yasağı var, bakanlara yok
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  • 29 Oy
    niye çıkıyor bu kanun daha önce çok modaydı çikolata ayakkabı kutusu kol saati özel uçakla hac seferleri para sayma makineleri yatak odasını süsleyen para kasaları sıfırlama heyacanları şimdi yasakmı yani
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  • 10 Oy
    @garipuyar yasak onlara serbest hemde onlar eşya değil direkt nakit alıyorlar
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  • 25 Oy
    Patek Philippe 5101G marka saat alacaktım arkadaşıma üzüldüm :)
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  • 2 Oy
    memura yasak vekillere serbest!
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