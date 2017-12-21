Yılbaşı öncesi memura 'hediye' uyarısı!

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, yaklaşan yılbaşı öncesi kamu kurumlarına "hediye genelgesi" gönderdi.Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan imzasıya gönderilen genelgede, devlet memurlarının hediye kabul etmelerinin 657 Sayılı Kanunu'nun 29'ncu maddesi gereğince yasaklandığı hatırlatıldı.Genelgede Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu ve buna bağlı çıkarılan yönetmeliğin 15'nci maddesi ile de kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görev yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaatin hediye kapsamına alındığı vurgulandı.





Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından kamu kurumlarına gönderilen genelge ile yaklaşan yılbaşı dolayısıyla kamu personelinin hediye yasağına uyması istendi. Yasağa uyulmaması halinde üst düzey kamu görevlileri hakkında Etik Kurulu ve diğer yetkili disiplin kurullarınca ilgili kanun ile yönetmelik kapsamında gerekli incelemenin yapılacağı bildirildi



Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, yaklaşan yılbaşı öncesi kamu kurumlarına "hediye genelgesi" gönderdi.Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan imzasıya gönderilen genelgede, devlet memurlarının hediye kabul etmelerinin 657 Sayılı Kanunu'nun 29'ncu maddesi gereğince yasaklandığı hatırlatıldı.Genelgede Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu ve buna bağlı çıkarılan yönetmeliğin 15'nci maddesi ile de kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görev yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaatin hediye kapsamına alındığı vurgulandı.