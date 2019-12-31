Yılbaşı sofralarına dikkat

İSTANBUL (AA) - Medipol Esenler Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, hindi etinin kolesterolünün daha düşük olması nedeniyle yılbaşı sofrası için iyi bir seçim olabileceğini belirterek, "Yanında zeytinyağlı sebze ve yoğurt, salata tüketilmeli, pilav, erişte, makarna, börek gibi karbonhidratı fazla besinlerden uzak durulmalı." ifadesini kullandı.

Medipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sayar, yılbaşı ve ertesi gün için doğru beslenmenin püf noktalarını paylaştı.

Akşam nasıl olsa fazla yemek yenileceği fikri ile gündüz aç kalmanın yapılan en büyük hatalardan olduğunu vurgulayan Sayar, "Vücut aldığı besinleri yakmak yerine bir sonraki açlıkta kullanmak üzere depolamak ister. Bu nedenle gündüz mutlaka ara ve ana öğün yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sayar, ara öğünlerin, akşam yemeğine aç oturulmasını engellediğini, bunun yanı sıra ara öğünlerdeki atıştırmaların akşam yemeğinde daha çabuk doygunluğu sağladığını ve aşırı yemeyi önlediğini aktardı.

- "Pirinç yerine bulgur, beyaz ekmek yerine de tam tahıllı olanlar tercih edilmeli"