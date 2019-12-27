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  4. Yılbaşı üzümleri dalından sofralara ulaştırılacak

Yılbaşı üzümleri dalından sofralara ulaştırılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 09:18 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çekirdeksiz Sultaniye üzümünde yılın son hasadı yapıldı.Sarıgöl ilçesinde 2019 yılının son çekirdeksiz Sultaniye üzümünde hasat yapıldı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çekirdeksiz Sultaniye üzümünde yılın son hasadı yapıldı.
Sarıgöl ilçesinde 2019 yılının son çekirdeksiz Sultaniye üzümünde hasat yapıldı. Örtü altına alınarak aralık ayının son günlerine kadar dayanması sağlanan üzümler, yılbaşı sofralarında ağızları tatlandıracak. Son hasadın yapılmasıyla birlikte 2019 yılı sezonu da kapanmış oldu.
Üzümleri örtü altında daha fazla tutabileceklerini ancak kar yağışı olmasından tedirgin olduklarını belirten Sarıgöllü çiftçi Ahmet Karabaş, "Üzümümüzü Avrupa ülkelerine, iç pazarlara satıyoruz. Çiftçilerimiz üzümlerini gayet iyi bir şekilde muhafaza ediyor. Kendisine kıyafet almıyor ama üzümün dayanması için örtü alıyor. Çiftçilerimiz çocuğunu korur gibi üzümlerini korumaya çalışır. Bu yıl verim çok iyi. Geçtiğimiz yıl dönüm başı 1,5-2 ton arası üzüm alıyorduk. Bu sene 3 tona yakın verim aldık. Fiyatlar ilk başlarda düşüktü biraz. Şu anda 4-5 lira arası seyrediyor. Vatandaşlarımız üzümlerini sattı, paralarını da aldı. Her yıl böyle geçmesini dileriz" dedi.
Sarıgöl’de 120 bin dekar üzüm bağı olduğunu belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "120 bin dekar üzüm bağımız var. 400 bin ton yaş üzüm oldu. Bu üzümler yaş, kuru ve şaraplık olarak değerlendirildi. Son üzüm hasadı da Baharlar Mahallemizden 26 Aralık’ta yapıldı" diye konuştu.

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