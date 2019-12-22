FİNANS

Yılbaşına 9 gün kala Kandıra hindisine yoğun ilgi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2019 10:55 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindilere yılbaşı öncesi talep arttı.

Yılbaşına 9 gün kala Kandıra hindisine yoğun ilgi

Kandıra ilçesinde çiftlik ve köylerdeki kümeslerde yetiştirilen siyah hindilere yılbaşına 9 gün kala otel, restoranlar ve marketler büyük talep gösteriyor. Yaklaşık 8 ayda kesilebilir hale gelen Kandıra hindisinin kilosu 35 TL’ye satılıyor. Ağırlıkları 5-10 kilogram arasında değişen hindiler, 350 TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.

Son günlerde hindilere gelen ilginin arttığını belirten hindi çiftliği sahibi Tuncay Levent, “Hindilerimiz meralarda gezerek beslenmektedir. Mısır, buğday, ayçiçeği gibi doğal ürünler de vermekteyiz. Hindilerimize talep çok fazla. Müşterilerimizi memnun etmek bizlere gurur veriyor. İlçemizin önemli değerlerinden biri olan bu Kandıra hindisinin lezzeti farklıdır. Ortalama hindilerimizin kilosu kesilmiş halde 5-10 kilogram arasında değişmektedir. Kesilmiş şekilde kilosunu 35 TL’ye satmaktayız” dedi.

Kaynak: İHA


Gülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladıGülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı
“Para vakıfları Osmanlı mirasıdır”“Para vakıfları Osmanlı mirasıdır”
Akdeniz ve Ege'yi bağlıyor! Akdeniz ve Ege'yi bağlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yılbaşı hindisi yılbaşı hindisi fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Dev projede sona yaklaşılıyor

Dev projede sona yaklaşılıyor

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

El işçiliğiyle üretip dünyaya satıyor

El işçiliğiyle üretip dünyaya satıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mühendis adayları Bursa’da sahaya indi

Mühendis adayları Bursa’da sahaya indi

'Buğday ithalatı kararı, fiyatları etkilerse ekim alanları azalabilir'

'Buğday ithalatı kararı, fiyatları etkilerse ekim alanları azalabilir'

100 bin kanatlı yetiştirilerek doğaya salındı

100 bin kanatlı yetiştirilerek doğaya salındı

Devlete de 'talih kuşu' konacak

Devlete de 'talih kuşu' konacak

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

İkinci el online oto satışında her 3 araçtan biri yerli

Online oto satışında dikkat çeken rakam

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.