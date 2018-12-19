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Yılbaşında tatilciler 4 gün planladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.12.2018 13:49 | Son Güncelleme

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl 1 Ocak'ın salı gününe denk gelmesi nedeniyle pazartesi günü izin kullanarak, yılbaşı tatilini 4 güne çıkaran çok sayıda vatandaş olduğunu açıkladı.

Yılbaşında tatilciler 4 gün planladı

Yılbaşı resmi tatilinin salı gününe denk gelmesi nedeniyle planlarını pazartesi günü de izin yaparak hafta sonu ile birlikte 4 gün üzerinden gerçekleştiren tatilciler, sahil kentleri, kayak merkezleri ve termal otellerin bulunduğu bölgelere akın edecek. Pazartesi gününü de izin kullanarak, tatilini 4 güne çıkartan çok sayıda vatandaş bulunduğunu belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, üye acentelerden aldıkları bilgiye göre yılbaşı turlarında, 2 gece 3 gün ile 3 gece 4 gün olan turların daha çok tercih edildiğini söyledi.

SANATÇI OLAN OTELLERE TALEP YÜKSEK

Yılbaşı turlarında özellikle sanatçıların sahne alacağı konser organizasyonu sunan otellere talebin yüksek olduğuna işaret eden Bağlıkaya, “Bu anlamda Antalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne talebin yüksek seyrettiğini ifade edebiliriz. Sanatçılı programlarda 3 günlük paketler 3 bin ila 15 bin lira arasında değişen fiyatlarla sunuluyor" dedi.

KUR ARTIŞI YURT İÇİNDEKİ KAYAK MERKEZLERİNE İLGİYİ ARTIRDI

Yılbaşı turlarında öne çıkan diğer alternatiflerin ise kayak otelleri ve termal oteller olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, “Bu yıl kurlardaki artıştan kaynaklı kayak turlarında tercihler yurtiçine yönelmiş durumda. Bu yıl tüm kayak bölgelerinde talepler geçen yıla oranla daha yüksek seyrediyor. Uludağ başta olmak üzere Kartalkaya, Erzurum Palandöken, Kartepe, Erciyes, Davraz ve Sarıkamış kayak merkezlerinin yanı sıra, Afyonkarahisar, Bursa ve Yalova bölgelerindeki termal tesisler ilgi görüyor. Kayak otellerinin yılbaşı fiyatları 2 bin 500 TL ila 12 bin TL arasında değişiyor" diye konuştu.

YURT DIŞI TALEPLERİNDE İTALYA İLK SIRADA

Yurtdışı taleplerinde İtalya, Orta Avrupa, Yunanistan ve Bulgaristan'ın yanı sıra vizesiz Balkan ülkeleri ile Ukrayna'nın talep gördüğünü anlatan Firuz Bağlıkaya, İtalya'nın en çok talep gören ülke olduğunu kaydetti. Belgrad, Dubai gibi vizesiz ya da kolay vize alınan ülkelerde de artış olduğunu belirten Bağlıkaya, yurtdışı turlarda fiyatların 199 Euro ile 1399 Euro arasında değiştiğini ifade etti. KAYNAK:DHA

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