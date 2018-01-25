Yıldırım: Herkes tek kartla ödeme yapabilecek

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Ortak Kart Platformu İmza Töreni'nde konuştu.

Yıldırım, 6 kuruluşun bir araya gelerek vatandaşın işini kolaylaştırmak için bir teknolojik araç geliştirdiklerini, bu platformda, PTT, Türk Telekom ile Turkcell, Denizbank, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin BELBİM şirketinin olduğunu belirtti.

Hazırlanan platformun para transferi ve ödeme imkanlarını daha da kolaylaştırdığını, entegrasyon projesi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Belediye otobüsüne bineceksiniz üzerinizde bilet olmaz, onların ulaşım kartı olmayabilir. Cebinizdeki Türkiye Kart ile ödemenizi yapacaksınız. Cüzdanda, o kart bu kart derken 10 tane kart taşımak zorunda kalmayacaksınız. Tek kart ile her yere her ödeme şeklinde bu iş özetlenebilir. Böylece zaman israfına yol açan kayıplar önlenecek, bir de tabii ekonomide kayıt sistemi daha da güçlenecek." diye konuştu.

"Banka hesabı olmayanlar da kullanabilecek"

Bilişim yollarını daha da genişletmek, burada verilecek hizmetleri daha hızlı daha kolay şekilde yapma ihtiyacının olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şu anda nüfusumuzun yüzde 40'ından fazlası banka hesabı kullanmıyor. Bu ne demektir? Sayısallaşmada, dijitalleşmede alacak çok yolunuz vardır. Perakende harcamaların yüzde 60'ı da hala nakit, cepteki para ile yapılıyor. İşte bu ortak platform, vatandaşa alın teri, emeği olan parasını güvenle kullanma imkanı getiriyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımız da bu kartla iş yapar, ödemelerini yapar hale gelecek. İstediği zaman vatandaş sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Para çekme imkanı da var. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para yatırabilecekler. Burada özellikle bir konu var. Bu bir kredi kartı değil, bana verilen bilgiye göre. Bunda, gidip borç para alma imkanı yok. Vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla işlemlerini yapabilecek ve bu sayede gerek kart gerek cep telefonu kullanarak transferler, ödemeler gerçekleştirilecek.

İstanbul, Diyarbakır, Konya, Kars nerede olursanız olun. 'Bilet alın, Kars'ın ulaşım kartını alın.' Bunları aramak zorunda kalmayacak. Böylece Kars Kart meselesi de ortadan kalkıyor. Gurbetteki kızınıza, oğlunuza, akrabanıza tek bir işlemle havale yapacaksınız. Güvenlik ve maliyet çok önemli. Bu işleri en ucuz şekilde, komisyon olmadan yapacaksınız. Sayısal ortamda işlem yapılınca ekonomi de daha fazla kayıt altına girecek. Çok büyük faydaları var."