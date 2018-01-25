FİNANS

Yıldırım: Herkes tek kartla ödeme yapabilecek

25 Ocak 2018 15:09

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'nde konuştu. Yıldırım, "Tek kartla her yere, her ödeme yapılacak. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımız da bu kartla ödeme yapabilir. Her türlü toplu ulaşımdan yararlanılacak." dedi.

Yıldırım: Herkes tek kartla ödeme yapabilecek
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Ortak Kart Platformu İmza Töreni'nde konuştu.
 
Yıldırım, 6 kuruluşun bir araya gelerek vatandaşın işini kolaylaştırmak için bir teknolojik araç geliştirdiklerini, bu platformda, PTT, Türk Telekom ile Turkcell, Denizbank, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin BELBİM şirketinin olduğunu belirtti.
 
Hazırlanan platformun para transferi ve ödeme imkanlarını daha da kolaylaştırdığını, entegrasyon projesi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Belediye otobüsüne bineceksiniz üzerinizde bilet olmaz, onların ulaşım kartı olmayabilir. Cebinizdeki Türkiye Kart ile ödemenizi yapacaksınız. Cüzdanda, o kart bu kart derken 10 tane kart taşımak zorunda kalmayacaksınız. Tek kart ile her yere her ödeme şeklinde bu iş özetlenebilir. Böylece zaman israfına yol açan kayıplar önlenecek, bir de tabii ekonomide kayıt sistemi daha da güçlenecek." diye konuştu.
 
"Banka hesabı olmayanlar da kullanabilecek"
 
Bilişim yollarını daha da genişletmek, burada verilecek hizmetleri daha hızlı daha kolay şekilde yapma ihtiyacının olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:
 
"Şu anda nüfusumuzun yüzde 40'ından fazlası banka hesabı kullanmıyor. Bu ne demektir? Sayısallaşmada, dijitalleşmede alacak çok yolunuz vardır. Perakende harcamaların yüzde 60'ı da hala nakit, cepteki para ile yapılıyor. İşte bu ortak platform, vatandaşa alın teri, emeği olan parasını güvenle kullanma imkanı getiriyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımız da bu kartla iş yapar, ödemelerini yapar hale gelecek. İstediği zaman vatandaş sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Para çekme imkanı da var. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para yatırabilecekler. Burada özellikle bir konu var. Bu bir kredi kartı değil, bana verilen bilgiye göre. Bunda, gidip borç para alma imkanı yok. Vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla işlemlerini yapabilecek ve bu sayede gerek kart gerek cep telefonu kullanarak transferler, ödemeler gerçekleştirilecek.
 
İstanbul, Diyarbakır, Konya, Kars nerede olursanız olun. 'Bilet alın, Kars'ın ulaşım kartını alın.' Bunları aramak zorunda kalmayacak. Böylece Kars Kart meselesi de ortadan kalkıyor. Gurbetteki kızınıza, oğlunuza, akrabanıza tek bir işlemle havale yapacaksınız. Güvenlik ve maliyet çok önemli. Bu işleri en ucuz şekilde, komisyon olmadan yapacaksınız. Sayısal ortamda işlem yapılınca ekonomi de daha fazla kayıt altına girecek. Çok büyük faydaları var."
 
 

 

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Okuyucu Yorumları24 yorum
  • 95 Oy
    İsabet olmuş her gittiğimiz yerde bir kent kart çıkarıyoruz
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  • 150 Oy
    Allah biliyor ya bu kartın maliyeti 50 kuruştur fakat vatandaşa 50 liraya satarlar
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  • 35 Oy
    TC Kimlik kartlarımıza bu tür şeylerin yüklenmesi daha kullanışlı olmaz mı?
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  • 195 Oy
    Nerde para kokusu var, nerede rant var orada akp var :)))
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  • 114 Oy
    @gozgozlu75 --- İyi olan şeylere de bir kere olsun iyi deyin ya. Bu kadar da olmaz...
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  • 26 Oy
    Sayın Başbakanın sözü"Şu anda nüfusumuzun yüzde 40'ından fazlası banka hesabı kullanmıyor.Perakende harcamaların yüzde 60'ı da hala nakit, cepteki para ile yapılıyor. İşte bu ortak platform, vatandaşa alın teri, emeği olan parasını güvenle kullanma imkanı getiriyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımız da bu kartla iş yapar, ödemelerini yapar hale gelecek. "diye. Bu da demek oluyor ki Toplumun Bankalara kul köle olmayan kısmını da bankalara kul köle haline getireceğiz .Bunun başka bir açıklaması ve mantığı olamaz. Ver mehteri ver mehteri
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  • 11 Oy
    bizi bankaya bağladınız. ve her 6 ayda kart ücreti adına 70 tl kesiliyor. size yazıklar olsun. bizi bankayla muhattap ettirdiğiniz için.
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  • 14 Oy
    He bunların tek amacı milleti soymak şimdi bu karta 50 ila 100 tl arası bi fiyat koyarlar en kötü 50 milyon vatandaş alsa dusunun kârı
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  • 17 Oy
    KIRIKKALEDE TOPLU TAŞIMA YOK NE YAPACAZ ,,,
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  • 4 Oy
    @milenyum248 tabanvay kart için başvurunuz..bizim kasabada da öyle..ben de tabanvay kartlıyım...çok da sağlıklı..
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  • 19 Oy
    Tabii Tek kart olsun... bu saf halk öder..... nasıl olsa elektirik faturalarında ki kaçak elektirik bedeli ödemeye mecbur edildik ve ödeyerek alıştırıldık.....Yeni verilecek kartdaki borclarını odemeyenlerin borclarını da ödemeye mecbur ediliriz.
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  • 8 Oy
    şükür en sonunda vergi kaçağının önüne geçilecek. dolmuşlar halkotobüsleri taşıdığı kadar vergi ödüyecek. en azından devlet kasasına gitsin. aynı adımı tedaş içinde bekliyoruz herkes elektiriğini karta yüklesin.
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  • 5 Oy
    ALLAH dolandırıcıların şerrinden korusun, şimdiden çalışmaya başlamışlardır.
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  • 5 Oy
    Yeni kimlik kartlaeımız çipli.Yeni karta ihtiuaç yok.Aurıca ehliyete de gerek yok.Moldova da bile kimlik üstünde ehliyet sınıfı yazıyor.Ayrı ehliyet kullanılmıyor.Moldova kadar olamadık.
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  • 4 Oy
    elinde eski kartlardan olanlardan yeniden kart parası almadan değişim yap hiç kartı olmayandan kart bedeli al ozaman bilelim hükümetin yeni gelir kapısı olmadığını vatandaşın kolaylığı için yapıldığını
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  • 5 Oy
    SİZ BİR ŞEY YAPMAYIN MİLLETE BURDAN BİR ŞEY GİRER AMAN BİR ŞEY YAPMAYIN
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  • 5 Oy
    Belli Yine Birileri Zengin Edilcek !
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  • 5 Oy
    Böylece elektrik kaçağında olduğu gibi başkasının borcunu bize ödetecekler. Sizin yapmanız gereken şey bir an önce çekip gidin.
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  • 90 Oy
    GENE BİRİLERİ BİRİLERİNE VURGUN YAPTIRMA PEŞİNDE YAZIK GEREKSİZ İŞLER MECBURİYET YOKSA ALMAMDA KULLANMAMDA BANA KENDİ KARTLARIM YETERLİ ARTAR BİLE FAZLASIYLA
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  • 4 Oy
    Çipli kimlik kartları kopyalanmaz dediler şimdide birsürü mağdur çikti birde bu kartı sahtekarların eline geçerse vay haline o vatandaşın..
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  • 17 Oy
    çok güzel bir proje
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  • 9 Oy
    tiri viri isler
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  • 3 Oy
    yeni nüfus cüzdanlarını dolandırıcılar çatır çatır kopyalayıp kullanıyor!!! isterdikki nüfus cüzdanı, ehliyet, yol bilet kartı maaş kredi kartı hepsi bir arada olsun !!! olmazz olmaz niye , hepsine ayrı ayrı para ver al olsun yol yaptık ver mehteri nerde melih ?
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  • 137 Oy
    BAY KEMAL NE DİYORSUN BU İŞE.HAYATA GEÇTİĞİNDE MERAK EDİYORUM NE DİYECEN. GERÇİ CHP NİN ZİHNİYETİ ŞU. KENDİ MİLLETVEKİLİNİN SÖYLEMİ İLE'BU HÜKÜMET ÜLKE İÇİN NE KADAR FAYDALI BİR İŞ YAPSADA BİZ KARSIYIZ' ZİHNİYETİ BOZUKLAR. YAPILAN KÖPRÜLERE HAVAALANLARINA DUBLE YOLLARA HASTANELERE METROLARA MARMARAYA HEP KARŞILAR AMA NE HİKMETSE EN ÇOK DA CHP LİLER KULLANIR. ALIN SİZE YENİ BİR YENİLİK BU HÜKÜMET BİR ŞEY YAPMIYOR YA!!!!!!
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