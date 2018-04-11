Yıldırım: Merkez Bankası gerekli tedbirleri alır

Yıldırım'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şunlar oldu:
Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin hem bölgesel hassasiyet açısından hem de yaşadığımız şartlar açısından önemi daha da artıyor. Bu karmaşık durumdan nasıl çıkabiliriz? Burada tartışılıp, geniş katılımlı, değişik kültürden ve dinden gelen sorumluluk taşıyan, katılımcıların görüşlerini ortaya koyacağı çok kaliteli bir platformdur.
Türkiye, bu bölgede üstlendiği sorumluluğun yanı sıra bir yandan da ülkemizi geliştirmek için hedeflerimize erişmek için planladığımız şekilde işlerimizi yapıyoruz.
Ne dedik? 2023 hedeflerimiz var.
Dünyanın parmakla sayılan ülkeleri arasında gireceğiz. Satın alma gücü parametresine göre 13. sıradayız. Hedefimiz ilk 10'a gelmek. Geçen 15 yılda Türkiye 190 milyar dolar doğrudan yatırım aldı. İş kurma, yatırımcı olma, üretim yapıyor, istihdam sağlıyor... 2002'den önce ne kadardı? 15 milyar dolar!
Bu neden oluyor? Güçlü iktidardan dolayı, güvenden dolayı oluyor. Türkiye'de büyümede kapsayıcılığı da sağladı. Son 10 yılda küresel krizin başladığı 2008'den bu yana 9 milyondan fazla vatandaşımıza iş/aş sağladı.
Kamu borcu, ülkelerin durumunu gösteren bir başka önemli büyüklük. 15 yıl önce yüzde 70'lerden fazla olan kamu borcu şu anlarda yüzde 28. İdarecilik sorumluluk gerektiriyor. Gayri safi milli hasılanın yüzde 2 civarında seyredir ve yine benzer ülkelerin yarısından az. Bankaların öz kaynak yeterlilik oranı, yine mevcut ülkelerinin ki iki katı.
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