Yıldırım: Merkez Bankası gerekli tedbirleri alır

Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada piyasalarda yaşananlarla ilişkili değerlendirmede bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Üç konumuz var. Enflasyon, diğeri faiz bir diğeri de kur. Bunlarla ilgili bazı sığ bilimsel temeli olmayan, gerçeklikten yoksun değerlendirmeler var. Bu vesile ile milletime vereceğim cevap şudur: 2017'de olduğu gibi 2018'de de büyümeyi sürdürülebilir şekilde devam edeceğiz. Kararında büyüme devam edecek. Hedeflediğimiz orta vadeli planda büyüme oranını devam ettireceğiz. İki enflasyonla mücadelede hiçbir rehavet yok. Enflasyon mücadelesi önemli. Yatırımcı kararını, vatandaşın ekonomisini de etkiliyor. Herkesin ilgilendiği konu. Burada dikkatimiz üzerinde olacak. Enflasyonun yükselmemesi için alınması gereken anlık, orta ve uzun vadeli tedbirleri alıyoruz. Faizler ve kur konusu... Gelişmelerle ilgili olduğunu biliyoruz. Göstergeler bu durumu doğrulamıyor. Bu ayrışma tamamen küresel şartlardan ve bölgemizdeki jeopolitik risklerin etkisinde oluyor. Bunların getirdiği geçici dalgalanmalardır. Etkileri sınırlı olacak. Gereken tedbirler alınacak. Merkez Bankası gerektiği zaman gerekli tedbirleri almıştır bundan sonra da alır. Enflasyonu kontrol altına alma da hükümetin görevi" şeklinde açıklamada bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şunlar oldu:

Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin hem bölgesel hassasiyet açısından hem de yaşadığımız şartlar açısından önemi daha da artıyor. Bu karmaşık durumdan nasıl çıkabiliriz? Burada tartışılıp, geniş katılımlı, değişik kültürden ve dinden gelen sorumluluk taşıyan, katılımcıların görüşlerini ortaya koyacağı çok kaliteli bir platformdur.