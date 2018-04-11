FİNANS

Yıldırım: Merkez Bankası gerekli tedbirleri alır

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde, "Bunlar geçici dalgalanmalar etkileri sınırlı olur" dedi.

Yıldırım: Merkez Bankası gerekli tedbirleri alır

  1. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada piyasalarda yaşananlarla ilişkili değerlendirmede bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Üç konumuz var. Enflasyon, diğeri faiz bir diğeri de kur. Bunlarla ilgili bazı sığ bilimsel temeli olmayan, gerçeklikten yoksun değerlendirmeler var. Bu vesile ile milletime vereceğim cevap şudur: 2017'de olduğu gibi 2018'de de büyümeyi sürdürülebilir şekilde devam edeceğiz. Kararında büyüme devam edecek. Hedeflediğimiz orta vadeli planda büyüme oranını devam ettireceğiz. İki enflasyonla mücadelede hiçbir rehavet yok. Enflasyon mücadelesi önemli. Yatırımcı kararını, vatandaşın ekonomisini de etkiliyor. Herkesin ilgilendiği konu. Burada dikkatimiz üzerinde olacak. Enflasyonun yükselmemesi için alınması gereken anlık, orta ve uzun vadeli tedbirleri alıyoruz. Faizler ve kur konusu... Gelişmelerle ilgili olduğunu biliyoruz. Göstergeler bu durumu doğrulamıyor. Bu ayrışma tamamen küresel şartlardan ve bölgemizdeki jeopolitik risklerin etkisinde oluyor. Bunların getirdiği geçici dalgalanmalardır. Etkileri sınırlı olacak. Gereken tedbirler alınacak. Merkez Bankası gerektiği zaman gerekli tedbirleri almıştır bundan sonra da alır. Enflasyonu kontrol altına alma da hükümetin görevi" şeklinde açıklamada bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şunlar oldu:

Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin hem bölgesel hassasiyet açısından hem de yaşadığımız şartlar açısından önemi daha da artıyor. Bu karmaşık durumdan nasıl çıkabiliriz? Burada tartışılıp, geniş katılımlı, değişik kültürden ve dinden gelen sorumluluk taşıyan, katılımcıların görüşlerini ortaya koyacağı çok kaliteli bir platformdur.

  • Türkiye, bu bölgede üstlendiği sorumluluğun yanı sıra bir yandan da ülkemizi geliştirmek için hedeflerimize erişmek için planladığımız şekilde işlerimizi yapıyoruz.

  • Ne dedik? 2023 hedeflerimiz var.

  • Dünyanın parmakla sayılan ülkeleri arasında gireceğiz. Satın alma gücü parametresine göre 13. sıradayız. Hedefimiz ilk 10'a gelmek. Geçen 15 yılda Türkiye 190 milyar dolar doğrudan yatırım aldı. İş kurma, yatırımcı olma, üretim yapıyor, istihdam sağlıyor... 2002'den önce ne kadardı? 15 milyar dolar!

  • Bu neden oluyor? Güçlü iktidardan dolayı, güvenden dolayı oluyor. Türkiye'de büyümede kapsayıcılığı da sağladı. Son 10 yılda küresel krizin başladığı 2008'den bu yana 9 milyondan fazla vatandaşımıza iş/aş sağladı.

  • Kamu borcu, ülkelerin durumunu gösteren bir başka önemli büyüklük. 15 yıl önce yüzde 70'lerden fazla olan kamu borcu şu anlarda yüzde 28. İdarecilik sorumluluk gerektiriyor. Gayri safi milli hasılanın yüzde 2 civarında seyredir ve yine benzer ülkelerin yarısından az. Bankaların öz kaynak yeterlilik oranı, yine mevcut ülkelerinin ki iki katı.

  • Bütün göstergeler olumlu gidiyor. Bütün bunlar olumlu gidiyor da yatırım ortamını iyileştirici birçok tedbir aldık. Türkiye'de şirket kurmak, aynı gün kuruluyor çalışıyor fatura kesiliyor. Bu sene sonunda hedefimiz iş yapma kolaylığı bakımından ilk 20 içerisinde yer almak. Teşvik sistemimizde çeşitliliğe gittik. 135 milyar liralık 23 projeye olur verdik. Ne olacak böylece? Bu 19 firma, 135 milyar liralık bir yatırım yapacak. Dolar olarak bu 35 milyar dolar 19 firma yatırım yapacak. 34 bin doğrudan çalışan olacak. 134 bin de dolaylı oalrak sektöre hizmet eden kişiler olacak. Daha önemlisi yatırım kararını verenler, laf olsun diye vermiyor. Neye karar veriyor? Ülkenin geleceğine karar veriyor.
    • YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    Başbakan Yıldırım piyasa ekonomi
    10.000 TL 36 Ay Vadeli
    20.000 TL 24 Ay Vadeli

    En Çok Okunan Haberler

    Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

    Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

    Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

    Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

    NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

    NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

    Yasak aşk vahşeti!

    Yasak aşk vahşeti!

    Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

    Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

    Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

    Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

    Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
    Hisse Adı

    İlginizi Çekebilir

    Çalışmadan emekli olmak mümkün! İşte şartları

    Çalışmadan emekli olmak mümkün! İşte şartları

    Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

    Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

    Emekliye Yargıtay'dan kötü haber

    Emekliye Yargıtay'dan kötü haber

    Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

    Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

    Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

    Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

    Okuyucu Yorumları 5 yorum
    sen sus binali herkes konussun sen sus.bayat herif.
    dalgalanmalar geçici olabilir ama benzin fiyatlarıda milletin canına okumaya devam ediyor. herşey zamlanıyor.
    ne dalgasi be tusunami geldi gecti hala tiv riv riv yapiyosunuz dolar 4 euro 5 tl olmus neyin kafasi bu soyleyin bizde icekk
    Onlar alana kadar biz ayvayi yedik 1000 euro borcum var 4bin liradan aldım 5 bin lira oldu
    Ha şöyle. Gerekeni yapın ama yok şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar deyip Cb gibi topu başkasına atmayın.
    Diğer Haberler
    Binlerce kişiye memurluk fırsatı!

    Binlerce kişiye memurluk fırsatı!

    Erdoğan: Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız

    Erdoğan: Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız

    Yabancı'ya 300 bin dolara vatandaşlık

    Yabancı'ya 300 bin dolara vatandaşlık

    Başbakan Yıldırım: Piyasalarda çalkantı var

    Başbakan Yıldırım: Piyasalarda çalkantı var

    Bakan Zeybekçi'den flaş dolar açıklaması

    Bakan Zeybekçi'den flaş dolar açıklaması

    Bakan'dan 'fenomen'lere kötü haber!

    Bakan'dan 'fenomen'lere kötü haber!

    İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.