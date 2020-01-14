Yıldız Entegre Hannover'de Domotex Fuarı'na katıldı

İSTANBUL (AA) - Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Yıldız Entegre, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Domotex 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'nda laminat parke ürünlerini sergiledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Entegre, yaşam alanlarına sıcaklık katan sağlıklı ürün grupları ve yenilikçi hizmetleri ile dikkati çekti. Yıldız Entegre'nin yeni yıldaki ilk durağı, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Domotex Fuarı oldu. Dünyanın en büyük uluslararası buluşması olan halı ve zemin kaplamaları fuarı Domotex 2020'de 60 ülkeden 1400 katılımcı yer aldı. 10-13 Ocak'ta gerçekleştirilen fuarda sektör profesyonelleri ve müşterilerle bir araya gelen Yıldız Entegre, Yıldız Home ana markası altında bulunan Varioclic, Terraclick, Smartclick ve Soft Series laminat parke koleksiyonlarına ait ürünlerini sergiledi. Çalışmalarının her aşamasında Ağacın İzinde mottosuyla hareket eden ve ürünlerini bu anlayış çerçevesinde doğadan ilham alarak yenilikçi yaklaşımıyla tasarlayan Yıldız Entegre, tüm yaşam alanlarında kendine yer bulan laminat parke ürün çeşitliliğini sektör profesyonellerinin beğenisine sundu.

Renk çeşitliliğinin yanı sıra 2G ve 5G kilit sistemleriyle uygulamayı kolaylaştırarak zamandan tasarruf sağlayan ürün grupları beğeni aldı. Yıldız Entegre, yüzde 100 müşteri memnuniyeti ve iş süreçlerini iyileştirme hedeflerine yönelik olarak dijital dönüşüm projesi kapsamında geliştirilen dijital deneyim noktasını da Almanya'ya taşıyarak üstün hizmet kalitesini dünyaya duyurdu. Yıldız Entegre, 2020 yılı teması sağlık, doğallık ve sürdürülebilirlik olarak belirlenen Domotex Fuarı'nda, bu temayı destekleyecek nitelikte uluslararası standartlara sahip kalite belgeleri bulunan laminat parke ürünleri ile beğeni kazandı. Ürün bileşenlerinde insan sağlığına zararlı madde içermeyen, tüm yaşam alanlarında doğaya saygılı ve sağlıklı ürünleriyle doğa dostu bir kurum olmanın bilincini ve sorumluluğunu taşıyan global üretici unvanını pekiştirmiş oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, Domotex Fuarı'nın sektörün gelişimini takip etmek açısından önemli bir buluşma olduğunu belirtti.