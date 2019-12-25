Yıldız Holding ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding, 2018 yılı faaliyetlerini içeren sürdürülebilirlik raporunun ikincisini yayımladı. Holdingden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıldan bu yana hayata geçmiş hedefler ve şirketlerin yenilenen vizyonlarına yer verilen sürdürülebilirlik raporunda grup bünyesindeki dokuz şirket yer aldı. Pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş, Gözde Girişim'in yanı sıra bu yılki raporda Adapazarı Şeker de sürdürülebilirlik uygulamalarını paylaştı. Geçen yıl "israfsız şirket modeli" anlayışıyla hem Türkiye'de hem küresel arenada adımlar atan Yıldız Holding, bu yılki raporda da Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında, toplumun karşı karşıya kaldığı zorluklara yanıt olarak ortak bir vizyon ortaya koymak için oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH) bağlı olarak hayata geçirdiği stratejilerini paylaştı. - “Gelecek nesillere ilham veren çalışmalara imza atıyoruz” Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Üst Yöneticisi Mehmet Tütüncü, "İsrafsız şirket modeli"yle en büyük hedeflerinin tüketicileri dinleyerek gelecek nesillere ilham veren çalışmalara imza atmak olduğunu ifade etti.

Tasarruf ve verimlilik anlayışından taviz vermeden büyümeye; bilinçli üretim ve tüketim alışkanlıklarını yaygınlaştırmaya devam edeceklerini aktaran Tütüncü, şunları kaydetti: "Sürdürülebilirlik anlayışımızı ve stratejimizi, sadece kendi operasyonlarımız ile sınırlı tutmayan, tedarikçilerimizi de kapsayan bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Türk çiftçisinden başlayarak, tüm tedarikçiler, dağıtım kanalındaki tüm paydaşlar, lojistik destek birimleri, tüketiciler, hissedarlar ve tüm diğer paydaşlarımız bütünsel bir yaklaşımla ve ortak akılla sürdürülebilirlik çalışmalarımızın bir parçası olarak yer alıyor." Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş da bu yıl ikinci kez hazırladıkları Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu'nda, 2018 yılı boyunca dokuz şirketin başarılı sonuçlarına ve örnek teşkil edeceğine inandıkları çalışmalarına yer verdiklerini belirterek, "2017 yılında kurduğumuz Yıldız Holding Sürdürülebilirlilk Platformu çatısı altında ‘Sürdürülebilirlik: Gelecek Nesillere Vaadimiz’ söylemini işimizin her aşamasında hatırlayarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorumlu bir üretim bilinciyle ve sürdürülebilir büyümeden taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.