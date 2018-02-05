FİNANS

Yılın ilk enflasyon rakamı belli oldu

05 Şubat 2018 10:02

Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi yüzde 1,02 artış gösterdi.

Yılın ilk enflasyon rakamı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ocak ayında yüzde 1,02 arttı. Beklenti, yüzde 1,36 artması yönündeydi.

Ocakta yıllık enflasyon yüzde 10,35'e gerildi. 2017 sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 11,92 seviyesindeydi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.34 seviyesinde bulunuyor.

 

 

  
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,02 arttı
 
TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,23 artış gerçekleşti.
 
Aylık en yüksek artış %2,96 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu
 
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %2,44, sağlıkta %2,42, konutta %2,34 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,67 artış gerçekleşti.
 
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %6,02 ile giyim ve ayakkabı oldu
 
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,99 ile haberleşme oldu.
 
Yıllık en fazla artış %16,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti
 
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %13,49, giyim ve ayakkabı %12,63, lokanta ve oteller %11,42 ve çeşitli mal ve hizmetler %11,38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
 
Aylık en yüksek artış %1,54 ile TR62 (Adana, Mersin)’de oldu
 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %11,55 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,84 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.
 
Ocak 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 19 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 93 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Enflasyon sonrası dolar yatay

Dolar kuru enflasyon sonrası anlamlı bir değişim göstermedi.

Dolar/TL beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon sonrası yatay hareket ediyor.

Veri öncesi 3.7740 seviyesinde yer alan kur anlamlı bir değişim göstermeyerek 3.7700'da yer aldı.

Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi yüzde 1,02 artış gösterdi. Beklenti yüzde 1,35 yönündeydi.

Bankacılar ABD faizleri ve dolar başta olmak üzere küresel gelişmelerin TL üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini, bunun yanında jeopolitik gelişmelerin de yakından izleneceğini belirtti.
 
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