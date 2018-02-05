Yılın ilk enflasyon rakamı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ocak ayında yüzde 1,02 arttı. Beklenti, yüzde 1,36 artması yönündeydi.



Ocakta yıllık enflasyon yüzde 10,35'e gerildi. 2017 sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 11,92 seviyesindeydi.



Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.34 seviyesinde bulunuyor.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,02 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,23 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,96 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %2,44, sağlıkta %2,42, konutta %2,34 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,67 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %6,02 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,99 ile haberleşme oldu.

Yıllık en fazla artış %16,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %13,49, giyim ve ayakkabı %12,63, lokanta ve oteller %11,42 ve çeşitli mal ve hizmetler %11,38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %1,54 ile TR62 (Adana, Mersin)’de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %11,55 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,84 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.

Ocak 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 19 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 93 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



