Yılın ilk işsizlik rakamları açıklandı

2018'e ilişkin ilk işsizlik rakamı açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 puan azalarak yüzde 10,8 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 2,2 puan azalarak yüzde 10,8 oldu. Ocakta bir önceki aya göre ise işsizlik oranı 0,4 puan arttı.
Ocak ayında tarım dışı işsizlik oranı 2,5 puanlık azalışla yüzde 12,7 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,6 puanlık azalışla yüzde 19,9 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda 2,2 puanlık azalışla yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.
İSTİHDAM ORANI %46,4 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357 bin kişi artarak 28 milyon 29 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık artış ile %46,4 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 70 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 286 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,7’si tarım, %19,9’u sanayi, %7’si inşaat, %55,4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,5 puan arttı. Hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payında ise değişim gözlenmedi.
İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI %52,1
İşgücü 2018 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 780 bin kişi artarak 31 milyon 438 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak %52,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla %71,3, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla %33,2 olarak gerçekleşti.
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