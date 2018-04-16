Yılın ilk işsizlik rakamları açıklandı

2018'e ilişkin ilk işsizlik rakamı açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 puan azalarak yüzde 10,8 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 2,2 puan azalarak yüzde 10,8 oldu. Ocakta bir önceki aya göre ise işsizlik oranı 0,4 puan arttı.

Ocak ayında tarım dışı işsizlik oranı 2,5 puanlık azalışla yüzde 12,7 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,6 puanlık azalışla yüzde 19,9 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda 2,2 puanlık azalışla yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI %46,4 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357 bin kişi artarak 28 milyon 29 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık artış ile %46,4 oldu.