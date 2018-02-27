Yılın spor ekipmanı markası Life Fitness oldu

Life Fitness, köklü geçmişinden gelen deneyimle birlikte sektöre yalnızca ekipman anlamında değil, birçok farklı konuda katkı sağlıyor. Markanın 1989 yılından bu yana Türkiye distribütörlüğünü yürüten, fitness sektörüne yaptığı katkılar nedeniyle dünyada 6 kez “Yılın Distribütörü Ödülü”ne layık görülen EKS Dış Ticaret, başarılı bir şekilde temsil ettiği Life Fitness markası ile Health&Fitness Dergisi’nin bu yıl ilk defa gerçekleştirdiği “Health&Fitness Ödülleri 2017”de “Yılın Spor Ekipmanı Markası” ödülüne layık görüldü.

Health&Fitness Dergisi’nin yaptığı araştırmalar ve değerlendirmeler doğrultusunda editörlerin ödül kriterlerini belirlediği, 2017 yılında kendi sektöründe başarılı güzellik, sağlık, moda, fitness, otomobil markanın bulunduğu 17 farklı kategoride verilen ödüllerde Life Fitness, hem evlerde bireysel kullanım hem de spor salonları için çözümler sunmasının yanı sıra sektöre yaptığı yenilikçi ve yön veren katkıları nedeniyle ödüle layık görüldü. LifeCycle egzersiz bisikletine entegre edilmiş sanal gerçeklik gözlüğü ve Life Fitness Akademi ile dikkat çeken Life Fitness, yenilikçi, teknolojik ve sektörün gelişmesi için yapabileceği her şeyi hayata geçirme konusunda başarılı bir firma olarak öne çıkıyor.

1989 yılından beri Life Fitness’ın Türkiye distribütörü olarak markanın tüm ürünlerini Türkiye fitness pazarına sunduklarını belirten Life Fitness Türkiye EKS Dış Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özdeş, “Yılın Spor Ekipmanı Markası Ödül”üne layık görülmekten çok mutluyuz. Life Fitness kurulduğu günden bu yana teknolojiyi ve tüm yenilikleri takip eden bir spor ekipmanı markası. Fitness sektörünün gelişmesi ve sağlıklı, hareket eden bireylerin artması için önümüzdeki dönemlerde de trendleri takip etmeye ve daha iyi bir hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.