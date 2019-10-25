Yıllarca hizmet veren 'Paşabahçe vapuru' satışa çıkarıldı

Uzun süre Beykozlulara hizmet veren ve satışı gündemde olan Paşabahçe vapuru, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Beykoz Belediye Meydanı önündeki iskeleye demirli halde bulunan vapurun 4 Kasım Pazartesi günü İstanbul Liman Başkanlığı’nda ihale yoluyla satılması bekleniyor.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve bir dönem nikah salonu olarak kullanılan Paşabahçe vapuru, atıl durumda kalması nedeniyle satışa çıkarılıyor. 4 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 16.00’da İstanbul Liman Başkanlığı’nda ihalesi gerçekleştirilecek olan Paşabahçe vapuru, Beykoz Belediye Meydanı önündeki iskelede demirli halde bekleyişini sürdürüyor.



KAYNAK:İHA

