FİNANS

Yıllarca süren anlaşmazlıklar 3 saatte çözüldü

27 Ocak 2018 13:59

İşçi-işveren uyuşmazlığında arabuluculuğun, 1 Ocak'tan itibaren dava şartı haline getirilmesinin ardından bugüne kadar anlaşma sağlanan uyuşmazlık oranı yüzde 73 oldu.

Yıllarca süren anlaşmazlıklar 3 saatte çözüldü

 1 Ocak'tan itibaren işçi-işveren uyuşmazlığında arabuluculuğun zorunlu hale gelmesinin ardından adliyelerde kurulan bürolara 19 bin 603 başvuru yapıldı.

 
Bürolar tarafından gerçekleştirilen görevlendirmelerin ardından arabulucular, işçi ve işvereni görüşmelere çağırdı.
 
Uygulama kapsamında 3 bin 271 uyuşmazlık sonuçlandı. Bu uyuşmazlıklardan 2 bin 403'ü arabulucuların huzurunda yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma ile sonlandı.

UZUN YILLAR SÜREN MAHKEME SÜREÇLERİ SONA ERDİ
 
Uyuşmazlıklardan 868'inde ise işçi ve işveren uzlaşamadı. Böylece, uygulamanın yürürlüğe girdiği 25 gün içinde iş uyuşmazlığında "reform" olarak nitelendirilen arabuluculukta yüzde 73 oranında başarı sağlandı. 
 
İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar, en fazla dört günde anlaştı. Uzun süren mahkeme süreçlerinin yerine kısa sürede uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasının amaçlandığı uygulama kapsamında bazı işçi ve işverenler, ilk üç saatte yapılan görüşmelerin ardından uzlaştı.
 
Diğer başvurularla ilgili arabulucu görüşmeleri ve işlemleri sürüyor.
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