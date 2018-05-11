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Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.05.2018 07:58 | Son Güncelleme

Sandık kurullarında görevlendirilen kamu görevlilerinin yıllık izin planlanmasında seçim tarihinin dikkate alınmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, 24 Haziran Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca kamu görevlilerinin sandık kurullarında görevlendirilmeleri gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda seçimin her aşamasında görev alması muhtemel kamu görevlilerinin yıllık izinlerinin planlanmasında seçim tarihinin dikkate alınmasının zorunlu olduğu ifade edilen genelgede, bu hususta il ve ilçe seçim kurulları ile koordinasyon içerisinde, kamu personelini de mağdur etmeyecek şekilde gereken tedbirlerin ivedilikle alınacağı kaydedildi.

Genelgede, seçim iş ve işlemlerinin düzen içerisinde yerine getirilebilmesi ve millet iradenin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, sandık kurullarında görevlendirilen kamu personelinin görevli oldukları sürelerde, görev yaptıkları yerlerde bulunmalarının sağlanması istenildi.

AA

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