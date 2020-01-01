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  4. Yıllık yatırımcı rehberi (1)

Yıllık yatırımcı rehberi (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

Yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz geçen yıl yatırımcısının yüzünü güldürdü - Söz konusu dönemde yatırımcısına en yüksek getiriyi yüzde 33,39 ile altın sağladı - Borsa yatırımcısına yüzde 25,37 getiri sağlarken, avro ve dolar yatırımcısı ise geçen yıl sırasıyla yüzde 10,36 ve yüzde 12,43 kazanç elde etti

İSTANBUL (AA) - Yatırımcılar, geçen yıl borsa, dolar, avro ve altın gibi başlıca yatırım araçlarından kazanç elde ederken, en fazla getiriyi yüzde 33,39 ile altın sağladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, geçen yılı yüzde 25,37'lik kazançla 114.424,96
puandan kapattı. Geçen yıl endekste, 2018'e kıyasla 23.154,48
puanlık artış oldu.

Söz konusu dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 34,25'lik artışla 135.131,45
puana, Sanayi Endeksi yüzde 32,69'luk primle 139.152,93
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 22,03'lük artışla 87.309,07
puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 7,29'luk kazançla 102.115,20
puana yükseldi.

- Geçen yıl en çok Tukaş hisseleri yükseldi

Borsa İstanbul'da geçen yıl en çok yükselen hisse senedi yüzde 643,98 ile Tukaş olurken, bunu yüzde 276,96 artışla Pegasus, yüzde 205,41 kazançla da Gübre Fabrikaları izledi.

Geçen yıl en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 26,19 ile Işıklar Enerji Yapı Holding olarak belirlendi. Bunu yüzde 17,93'lük kayıpla İş Finansal Kiralama ve yüzde 15,81'lik düşüşle de Halk Bankası hisseleri takip etti.

Borsa İstanbul'da 2019'da en yüksek işlem hacmi 279 milyar 898 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 218 milyar 517 milyon lirayla Garanti Bankası, 80 milyar 960 milyon lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri, 51 milyar 529 milyon lirayla Koç Holding, 46 milyar 788 milyon lirayla Garanti Bankası ve 42 milyar 172 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

- Avro ve dolar geçen yılı kazançla kapattı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen yıl yüzde 33,39 artışla 291,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 32,99 yükselişle 1939 lira oldu.

Serbest piyasada avro ve dolar 2019'u kazançla kapattı. Geçen yılın sonunda doların satış fiyatı yüzde 12,43 yükselişle 5,9500 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 10,36 artışla 6,6820 liraya ulaştı.

2018 sonunda 6,7810 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı da 2019'u 7,8750 lira seviyesinden kapattı. İsviçre frangı ise 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,80 değer kazanarak 6,1820 lira oldu.

- Yatırım fonları

Geçen yıl yatırım fonları yüzde 22,59, bireysel emeklilik fonları yüzde 28,76 değer kazandı.
Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 46,38 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

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