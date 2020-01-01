FİNANS
  4. Yıllık yatırımcı rehberi (10)

Yıllık yatırımcı rehberi (10)

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Yıllık yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 12,35 1,66 643,98 Pegasus 86,40 22,92 276,96 Gübre Fabrik. 9,04 2,96 205,41 Alarko Holding 5,95 1,95 205,08 İhlas Holding 0,91 0,32 184,38 Deva Holding 8,99 3,29 173,25 Hektaş 8,02 3,38 137,10 Doğuş Otomotiv 9,52 4,07 134,09 Vestel 12,62 5,55 127,39 Alarko GMYO 91,80 42,22 117,41 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 0,84 -26,19 İş Fin.Kir. 3,80 4,63 -17,93 T. Halk Bankası 5,91 7,02 -15,81 Aselsan 20,94 23,89 -12,34 Türk Hava Yolları 14,46 16,11 -10,24 Soda Sanayii 6,18 6,77 -8,65 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,86 1,95 -4,62 Şişe Cam 5,27 5,48 -3,87 Petkim 3,81 3,94 -3,24 Tekfen Holding 19,32 19,63 -1,58 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Yıllık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 279.898.557.325 Garanti Bankası 218.517.033.153 Aselsan 80.959.625.689 Akbank 80.342.362.799 T. Halk Bankası 76.312.318.408 Kardemir (D) 73.625.874.126 Petkim 66.849.843.556 Vakıflar Bankası 52.554.133.543 İş Bankası (C) 50.010.910.067 Koza Madencilik 47.608.793.523 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

PARTNER Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için... Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için...
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları artık ötelenmemeli”TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları artık ötelenmemeli”
Turizmdeki büyüme Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması kararı getirdiTurizmdeki büyüme Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması kararı getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yıllık yatırımcı rehberi (10)

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Petrol fiyatlarını yükseltmesi beklenen karar yürürlüğe girdi

Petrol fiyatlarını yükseltmesi beklenen karar yürürlüğe girdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Malabo, Haneda, Newark ve Vancouver'ı uçuş ağına ekliyor

THY uçuş ağını genişletiyor

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları artık ötelenmemeli”

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları artık ötelenmemeli”

Turizmdeki büyüme Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması kararı getirdi

Turizmdeki büyüme Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması kararı getirdi

2020 yılında ödenecek vergi, ceza ve harçlar (MTV, pasaport, telefon ve trafik ceza zamları)

2020 yılında ödenecek vergi, ceza ve harçlar

Petrol fiyatlarını yükseltmesi beklenen karar yürürlüğe girdi

Petrol fiyatlarını yükseltmesi beklenen karar yürürlüğe girdi

Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak

Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.