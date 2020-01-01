Yıllık yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 12,35 1,66 643,98 Pegasus 86,40 22,92 276,96 Gübre Fabrik. 9,04 2,96 205,41 Alarko Holding 5,95 1,95 205,08 İhlas Holding 0,91 0,32 184,38 Deva Holding 8,99 3,29 173,25 Hektaş 8,02 3,38 137,10 Doğuş Otomotiv 9,52 4,07 134,09 Vestel 12,62 5,55 127,39 Alarko GMYO 91,80 42,22 117,41 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 0,84 -26,19 İş Fin.Kir. 3,80 4,63 -17,93 T. Halk Bankası 5,91 7,02 -15,81 Aselsan 20,94 23,89 -12,34 Türk Hava Yolları 14,46 16,11 -10,24 Soda Sanayii 6,18 6,77 -8,65 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,86 1,95 -4,62 Şişe Cam 5,27 5,48 -3,87 Petkim 3,81 3,94 -3,24 Tekfen Holding 19,32 19,63 -1,58 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Yıllık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 279.898.557.325 Garanti Bankası 218.517.033.153 Aselsan 80.959.625.689 Akbank 80.342.362.799 T. Halk Bankası 76.312.318.408 Kardemir (D) 73.625.874.126 Petkim 66.849.843.556 Vakıflar Bankası 52.554.133.543 İş Bankası (C) 50.010.910.067 Koza Madencilik 47.608.793.523 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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