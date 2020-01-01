Yıllık yatırımcı rehberi (2)

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2018 ve 2019 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:

(TL) Yatırım Aracı Adı 2018 Sonu Fiyatı 2019 Sonu Fiyatı Yıllık Değişim Oranı (%) Külçe Altın 218,30 291,20 33,39 Cumhuriyet 1.458,00 1.939,00 32,99 ABD Doları 5,2920 5,9500 12,43 Avro 6,0550 6,6820 10,36 İngiliz Sterlini 6,7810 7,8750 16,13 İsviçre Frangı 5,3850 6,1820 14,80(Sürecek)

