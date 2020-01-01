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  4. Yıllık yatırımcı rehberi (3)

Yıllık yatırımcı rehberi (3)

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

Yıllık yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonlarında geçen yıl ortalama yüzde 22,59 yükseliş yaşanırken, BES fonları ise yüzde 28,76 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 46,38 ile hisse senedi fonları oldu. BES fonlarından ise yüzde 38,93 yükselen hisse senedi fonları en fazla değer kazanan olarak belirlendi.

Temel kategoriler bazında yatırım ve BES fonlarından hiçbiri geçen yıl gerilemedi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Yıllık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet YILLIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 22,59 277 277 0 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 21,07 74 74 0 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 26,77 16 16 0 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 46,38 57 57 0 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 24,44 68 68 0 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 20,18 29 29 0 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 31,68 11 11 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 20,52 22 22 0 YILLIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 28,76 264 264 0 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 24,88 57 57 0 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 28,94 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 38,93 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 30,04 117 117 0 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 27,91 29 29 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 32,63 15 15 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 21,66 16 16 0Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yıllık yatırımcı rehberi (3)

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