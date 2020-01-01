FİNANS
  4. Yıllık yatırımcı rehberi (6)

Yıllık yatırımcı rehberi (6)

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

Yıllık yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri (%) Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,015482 41,97 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029512 32,35 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555003 31,73 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044368 30,23 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,948475 29,85 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016585 44,13 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,644511 39,98 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027189 32,88 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,675003 29,55 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,442007 28,81 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064376 79,76 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031173 76,26 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059334 75,90 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,000192 74,92 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,077539 73,20 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,030916 128,51 Gedik Portföy Karma Fon 0,999537 42,87 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,035248 39,89 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,140919 37,21 HSBC Portföy Değ. Fon 101,699305 36,72 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,352186 57,61 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,699989 49,11 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,296624 42,10 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,485684 38,72 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039413 31,77 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 25,929516 32,47 TEB Portföy Altın Fonu 0,070157 32,23 Garanti Portföy Altın Fonu 0,081321 31,89 İş Portföy Altın Fonu 0,032165 31,76 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041387 31,19 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055741 21,01 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,636093 20,91 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021451 20,88 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,771170 20,79 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,140276 20,77 Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri % - Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Dudağınız uçuklayacak! 19 yaşındaki Youtuber bakın ne kadar kazanıyor Dudağınız uçuklayacak! 19 yaşındaki Youtuber bakın ne kadar kazanıyor
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları artık ötelenmemeli”TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları artık ötelenmemeli”
Turizmdeki büyüme Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması kararı getirdiTurizmdeki büyüme Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması kararı getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yıllık yatırımcı rehberi (6)

En Çok Okunan Haberler

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

2020 yılında ödenecek vergi, ceza ve harçlar

2020 yılında ödenecek vergi, ceza ve harçlar

Petrol fiyatlarını yükseltmesi beklenen karar yürürlüğe girdi

Petrol fiyatlarını yükseltmesi beklenen karar yürürlüğe girdi

THY uçuş ağını genişletiyor

THY uçuş ağını genişletiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Malabo, Haneda, Newark ve Vancouver'ı uçuş ağına ekliyor

THY uçuş ağını genişletiyor

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları artık ötelenmemeli”

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın sorunları artık ötelenmemeli”

Turizmdeki büyüme Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması kararı getirdi

Turizmdeki büyüme Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması kararı getirdi

2020 yılında ödenecek vergi, ceza ve harçlar (MTV, pasaport, telefon ve trafik ceza zamları)

2020 yılında ödenecek vergi, ceza ve harçlar

Petrol fiyatlarını yükseltmesi beklenen karar yürürlüğe girdi

Petrol fiyatlarını yükseltmesi beklenen karar yürürlüğe girdi

Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak

Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.