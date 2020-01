Yıllık yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri (%) Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,015482 41,97 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029512 32,35 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555003 31,73 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044368 30,23 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,948475 29,85 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016585 44,13 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,644511 39,98 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027189 32,88 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,675003 29,55 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,442007 28,81 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064376 79,76 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031173 76,26 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059334 75,90 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,000192 74,92 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,077539 73,20 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,030916 128,51 Gedik Portföy Karma Fon 0,999537 42,87 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,035248 39,89 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,140919 37,21 HSBC Portföy Değ. Fon 101,699305 36,72 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,352186 57,61 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,699989 49,11 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,296624 42,10 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,485684 38,72 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039413 31,77 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 25,929516 32,47 TEB Portföy Altın Fonu 0,070157 32,23 Garanti Portföy Altın Fonu 0,081321 31,89 İş Portföy Altın Fonu 0,032165 31,76 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041387 31,19 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055741 21,01 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,636093 20,91 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021451 20,88 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,771170 20,79 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,140276 20,77 Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri % - Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)