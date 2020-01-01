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  4. Yıllık yatırımcı rehberi (8)

Yıllık yatırımcı rehberi (8)

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2020 10:58 | Son Güncelleme

Yıllık yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

Ad Piyasa Değeri 2019 En Yüksek 2019 En Düşük 2019 Fark (%) 2019 Kapanış A.V.O.D Gıda Ve Tarım 167.400.000,00 2,66 1,42 -4,62 1,86 Acıpayam Selüloz 68.297.229,00 6,89 2,80 99,39 6,37 Adana Çimento (A) 856.216.975,49 9,98 4,27 104,15 9,71 Adana Çimento (B) 589.420.736,08 7,47 3,15 121,05 7,13 Adana Çimento (C) 368.697.963,99 2,60 0,84 81,14 2,23 Adel Kalemcilik 370.912.500,00 17,51 8,27 52,82 15,70 Adese Alışveriş Ticaret 241.920.000,00 3,26 0,84 -17,95 1,92 Afyon Çimento 628.000.000,00 7,89 3,38 36,82 6,28 Ak Enerji 794.788.760,00 1,14 0,44 73,02 1,09 Akbank 42.172.000.000,00 8,37 5,44 37,81 8,11 Akçansa 1.922.128.565,23 10,98 5,27 53,47 10,04 Akdenız Güvenlık Hız. 87.280.150,00 2,75 1,23 4,98 2,11 Akfen GMYO 745.200.000,00 4,59 1,38 145,45 4,05 Akın Tekstil 347.508.000,00 14,60 7,64 52,12 13,79 Akiş GMYO 1.737.571.074,00 4,13 1,79 77,27 4,04 Akmerkez GMYO 882.411.520,00 24,70 13,68 64,06 23,68 Aksa 2.534.500.000,00 13,85 6,47 106,49 13,70 Aksa Enerji 2.330.042.648,40 4,09 2,10 41,79 3,80 Aksigorta 1.863.540.000,00 6,30 3,00 93,99 6,09 Aksu Enerji 245.355.000,00 14,90 6,94 92,62 14,87 Alarko Carrıer 648.000.000,00 63,25 30,02 52,44 60,00 Alarko GMYO 977.742.889,20 98,90 37,04 117,41 91,80 Alarko Holding 2.588.250.000,00 6,08 1,78 205,08 5,95 Albaraka Türk 2.065.500.000,00 1,99 0,94 39,38 1,53 Alcatel Lucent Teletaş 465.957.294,88 12,60 4,71 109,03 12,04 Alkim Kağıt 292.950.000,00 5,72 3,15 55,25 5,58 Alkim Kimya 947.462.000,00 38,50 19,52 77,90 38,32 Altınyunus Çeşme 249.750.000,00 10,60 2,51 222,12 9,99 Anadolu Cam 3.270.000.000,87 4,44 2,34 70,00 4,36 Anadolu Efes 13.665.789.470,04 26,00 16,59 14,98 23,08 Anadolu Grubu Holding 4.283.772.170,92 17,96 8,81 73,57 17,59 Anadolu Hayat Emek. 2.941.200.000,00 7,37 4,70 20,11 6,84 Anadolu Isuzu 1.022.280.000,00 15,30 5,87 96,93 12,17 Anadolu Sigorta 2.200.000.000,00 4,84 3,78 12,08 4,40 Anel Elektrik 353.100.000,00 3,29 1,50 98,15 3,21 Arçelik 14.082.175.792,20 21,24 14,49 31,98 20,84 Arena Bilgisayar 240.960.000,00 7,96 2,96 70,75 7,53 Armada Bilgisayar 393.360.000,00 16,79 7,60 76,43 16,39 Arsan Tekstil 303.190.200,00 3,75 1,56 120,99 3,58 Aselsan 23.871.600.000,00 26,37 16,33 -12,34 20,94 Aslan Çimento 2.917.080.000,00 49,70 21,90 41,90 39,96 Ata GMYO 107.587.500,00 5,30 3,71 12,97 4,53 Atakule GMYO 443.520.000,00 2,13 0,88 45,91 1,92 AvivaSA Emeklilik Hayat 2.509.200.000,00 14,98 7,10 91,86 13,94 Avrasya GMYO 108.720.000,00 1,69 0,81 71,59 1,51 Avrasya Petrol ve Tur. 81.900.000,00 2,30 1,05 68,52 1,82 Avrupa Yatırım Holding 46.200.000,00 3,19 1,48 -36,63 1,54 Ayen Enerji 962.925.000,00 3,77 1,57 92,71 3,47 Aygaz 3.852.000.000,00 13,40 8,21 29,12 12,84 Bagfaş 756.900.000,00 17,06 4,62 248,96 16,82 Bak Ambalaj 264.600.000,00 7,75 3,68 56,11 7,35 Bantaş Ambalaj 162.540.000,00 2,76 1,21 100,80 2,52 Banvit 1.857.437.862,03 19,70 9,46 72,10 18,57 Batı Çimento 595.800.000,00 3,72 1,42 37,34 3,31 Batısöke Çimento 524.000.000,00 1,42 0,79 20,18 1,31 Bera Holding 1.315.160.000,00 4,44 1,53 86,89 3,85 Berkosan Yalıtım 42.744.000,00 2,87 1,41 51,38 2,74 Beşiktaş Futbol Yat. 588.000.000,00 3,49 1,31 51,23 2,45 Beyaz Filo 315.012.500,00 5,00 2,59 15,75 3,16 Bilici Yatırım 196.650.000,00 4,37 1,23 245,57 4,37 Bim Mağazalar 28.331.952.000,00 49,49 34,22 11,37 46,66 Birlik Mensucat 18.738.433,08 1,24 0,60 -2,56 1,14 Bizim Mağazaları 670.200.000,00 11,60 5,86 67,08 11,17 Bolu Çimento 673.206.051,00 5,17 2,10 52,21 4,70 Borusan Mannesmann 1.623.037.500,00 11,83 6,78 63,35 11,45 Borusan Yat. Paz. 1.739.531.250,00 69,55 31,20 70,72 61,85 Bosch Fren Sistemleri 724.750.000,00 320,00 143,50 89,76 289,90 Bossa 499.720.000,00 9,79 3,26 91,72 8,06 Brisa 2.901.661.481,25 9,80 5,16 50,24 9,51 Burçelik 48.943.440,00 6,44 2,61 81,00 5,81 Burçelik Vana 71.345.895,12 10,02 1,35 556,08 9,71 Bursa Çimento 659.232.483,84 6,42 3,52 41,59 6,23 Carrefoursa 3.297.000.000,00 4,88 2,50 35,34 4,71 Ceo Event Medya 154.912.000,00 11,65 5,00 0,00 8,24 Coca Cola İçecek 9.844.149.263,40 40,30 23,67 30,90 38,70 Credıtwest Faktorıng 230.400.000,00 2,97 0,93 176,92 2,88 Çelebi 2.481.030.000,00 120,00 52,55 74,99 102,10 Çelik Halat 107.250.000,00 7,02 3,66 20,31 6,50 Çemaş Döküm 360.240.000,00 1,71 0,68 100,00 1,52 Çemtaş 836.078.630,40 8,45 4,61 38,84 8,28 Çimbeton 73.030.200,00 46,20 24,04 44,27 41,26 Çimentaş 1.306.686.948,00 22,62 10,17 18,11 15,00 Çimsa 1.226.566.733,36 9,86 5,57 20,26 9,08 Çuhadaroğlu Metal 227.287.500,00 3,46 1,69 79,21 3,19 Dagi Giyim 108.250.000,00 2,66 1,19 101,61 2,50 Dagi Yatırım Holding 24.408.000,00 2,40 0,99 123,76 2,26 Datagate Bilgisayar 234.300.000,00 9,18 3,93 82,48 7,81 Demısaş Döküm 182.700.000,00 3,68 2,14 51,46 3,48 Denge Holding 68.500.000,00 5,79 1,05 18,10 1,37 Deniz GMYO 252.500.000,00 5,29 2,80 66,12 5,05 Denizli Cam 125.100.000,00 9,38 3,64 60,14 8,34 Derimod 192.780.000,00 7,60 2,49 154,15 7,14 Derlüks Deri 102.000.000,00 5,72 1,82 0,00 4,08 Desa Deri 223.467.743,16 4,99 1,65 162,43 4,54 Despec Bilgisayar 97.520.000,00 4,42 2,27 55,23 4,24 Deva Holding 1.798.173.397,14 9,22 3,09 173,25 8,99 Ditaş Doğan 95.600.000,00 10,25 4,56 86,76 9,56 DO-CO 5.495.616.000,00 585,00 422,36 19,01 564,00 Doğan Burda 118.724.192,25 6,29 2,51 101,66 6,07 Doğan Holding 4.815.166.449,92 2,07 0,86 97,57 1,84 Doğtaş Kelebek Mobilya 443.965.115,55 1,83 0,90 35,25 1,65 Doğusan 62.400.000,00 3,37 0,98 -3,91 2,08 Doğuş GMYO 1.503.995.270,58 5,39 2,03 114,69 4,53 Doğuş Otomotiv 2.094.400.000,00 11,38 3,49 134,09 9,52 Döktaş Dökümcülük 3.606.276.960,00 56,00 7,23 561,96 53,95 Duran Doğan Basım 232.724.056,50 15,20 3,61 175,29 14,04 Dyo Boya 490.000.000,00 5,02 2,69 68,97 4,90 Eczacıbaşı İlaç 2.542.314.600,00 3,85 2,14 52,96 3,71 Eczacıbaşı Yatırım 1.061.550.000,00 10,52 5,73 57,91 10,11 Edip Gayrimenkul 90.350.000,00 1,51 0,55 80,52 1,39 Ege Endüstri 1.828.575.000,00 582,60 293,05 86,57 580,50 Ege Gübre 498.000.000,00 52,45 20,11 140,73 49,80 Ege Profil 969.340.102,03 13,73 7,81 42,54 11,97 Ege Seramik 278.250.000,00 4,22 2,48 25,29 3,71 Emek Elektrik 38.637.000,00 1,81 0,68 62,24 1,59 Emlak Konut GMYO 5.548.000.000,00 1,72 1,05 0,23 1,46 Enerjisa Enerji 8.728.099.667,02 8,02 4,49 56,95 7,39 Enka İnşaat 32.100.000.000,00 6,50 4,21 48,00 6,42 Erbosan 499.600.000,00 26,38 13,18 64,29 24,98 Ereğli Demir Çelik 31.640.000.000,00 9,14 5,87 48,15 9,04 Ersu Gıda 74.520.000,00 2,24 0,78 125,00 2,07 Escort Teknoloji 69.489.019,00 1,48 0,59 82,89 1,39 Euro Yatırım Holding 90.000.000,00 2,49 0,49 172,73 1,50 Fenerbahçe Futbol 1.432.240.600,00 17,42 5,98 109,10 14,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 142.812.500,00 5,48 2,47 71,80 4,57 F-M İzmit Piston 712.126.285,20 57,35 14,35 224,50 49,88 Fonet Bilgi Teknolojileri 307.600.000,00 8,99 1,35 399,68 7,69 Ford Otosan 24.861.973.500,00 71,55 41,45 51,87 70,85 Formet Çelik Kapı 228.000.000,00 6,17 1,00 197,94 3,00 Galatasaray Sportif 1.096.200.000,00 2,49 1,15 63,71 2,03 Garanti Bankası 46.788.000.000,00 11,38 7,03 39,95 11,14 Garanti Faktoring 307.665.000,00 4,28 1,83 95,45 3,87 Gedik Y. Men. Değ. 377.395.200,00 6,52 2,93 83,41 5,60 Gedik Yatırım Holding 230.700.000,00 8,46 2,20 227,23 7,69 Gediz Ambalaj 78.848.640,00 6,96 3,80 67,15 6,76 Gentaş 317.550.000,00 2,25 1,06 59,55 2,19 Gersan Elektrik 255.200.000,00 3,46 1,70 30,72 3,19 Global Men. Değ. 75.200.000,00 2,17 0,40 300,00 1,88 Global Yat. Holding 1.587.076.556,36 5,18 2,56 62,88 4,87 Good-Year 1.093.500.000,00 4,25 2,37 22,05 4,05 Göltaş Çimento 320.220.000,00 18,28 9,30 45,29 17,79 Gözde Girişim 1.978.900.000,00 5,20 2,43 92,51 5,14 GSD Denizcilik 133.582.990,44 2,66 1,12 122,61 2,56 GSD Holding 670.500.000,00 1,57 0,76 86,25 1,49 Gübre Fabrik. 3.019.360.000,00 9,66 2,27 205,41 9,04 Güler Yat. Holding 60.900.000,00 2,57 0,98 89,72 2,03 Güneş Sigorta 1.177.200.000,00 2,86 0,88 55,47 2,18 Halk GMYO 1.132.160.000,00 1,25 0,61 89,64 1,22 Hatay Tekstil 144.270.000,00 7,65 3,18 99,23 6,87 Hedef Girişim 167.040.000,00 2,71 1,05 125,00 2,61 Hektaş 1.825.120.223,12 8,07 3,20 137,10 8,02 HUB Girişim 277.600.000,00 15,91 1,84 638,30 13,88 Hürriyet Gzt. 674.880.000,00 1,71 0,63 22,58 1,14 ICBC Turkey Bank 4.532.200.000,00 6,80 2,60 6,90 5,27 Info Yatırım 164.359.192,50 8,90 0,99 764,08 8,90 Işıklar Enerji Yapı Hol. 337.029.354,60 0,87 0,26 -26,19 0,62 İdealist Danışmanlık 31.540.000,00 16,92 3,01 -43,19 3,32 İdealist GMYO 30.600.000,00 5,00 1,44 87,73 3,06 İhlas Ev Aletleri 1.097.065.000,00 3,13 0,30 858,29 3,13 İhlas Gayrimenkul 798.646.664,40 1,26 0,66 27,72 1,20 İhlas Gazetecilik 817.200.000,00 6,81 0,55 1.016,39 6,81 İhlas Holding 719.264.000,00 0,95 0,30 184,38 0,91 İhlas Yayın Holding 204.000.000,00 1,12 0,30 209,09 1,02 İndeks Bilgisayar 543.200.000,00 10,60 5,10 74,19 9,70 İntema 180.014.400,00 11,80 5,80 54,42 9,26 İpek Doğal Enerji 2.005.544.534,01 9,52 4,19 43,76 7,72 İskenderun Demir Çelik 23.229.000.000,00 8,05 4,51 70,84 8,01(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

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