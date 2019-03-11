Yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 9 yılın en düşüğünde

Türkiye'nin yıllıklandırılmış cari açığı ocakta 21 milyar 592 milyar dolar ile yaklaşık 9 yılın en düşük seviyesinde geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanan Ocak 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla 6 milyar 221 milyon dolar azalarak 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 iki aylık cari işlemler açığı 21 milyar 592 milyon dolara gerilerken bu rakam 105 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, son on iki aylık cari açığın 21,6 milyar dolar ile belirgin gerileme gösterdiğini kaydetti.

Şubat ayı gümrük dış ticaret öncü verilerinin geçen yıla göre çok daha düşük dış açığa işaret ederek son on iki aylık cari açığın 18 milyar doların altına gerileyebileceğine işaret ettiğini bildiren Bürümcekçi şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı, her ayın ilk iş günü bir önceki aya ilişkin resmi olmayan ihracat ve ithalat verilerini açıklıyor. Söz konusu verilere göre, şubat ayında ihracat 13,6 milyar dolar ve ithalat 15,8 milyar dolar düzeyinde oluşmuş. Böylece, dış ticaret açığı 2,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş. Bu ise, dış ticaret açığının yıllık olarak belirgin azalış göstereceği (geçen şubat 5,8 açık) anlamına geliyor."