Yılsonu büyüme tahmini arttı

2020 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi istatistiklerine göre yılsonu GSYH büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 oldu. 2021 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi İstatistiklerini paylaştı. 2020 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 62 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

2020 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 10,01 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 9,54 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,94 ve yüzde 8,51 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2020 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 16,0 olasılıkla yüzde 8,00 8,99 aralığında yüzde 41,4 olasılıkla yüzde 9,00 9,99 aralığında, yüzde 27,0 olasılıkla ise yüzde 10,00-10,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 13,7’sinin beklentilerinin yüzde 8,00 8,99 aralığında, yüzde 58,8’inin beklentilerinin yüzde 9,00 9,99 aralığında, yüzde 17,6’sının beklentilerinin ise yüzde 10,00 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2020 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 19,1 olasılıkla yüzde 7,00 7,99 aralığında, yüzde 41,5 olasılıkla yüzde 8,00 8,99 aralığında, yüzde 21,5 olasılıkla ise yüzde 9,00 9,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 19,6’sının beklentilerinin yüzde 7,00 7,99 aralığında, yüzde 45,7’sinin beklentilerinin yüzde 8,00 8,99 aralığında, yüzde 17,4’ünün beklentilerinin ise yüzde 9,00 9,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve TersRepo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,40 iken, bu anket döneminde yüzde 11,43’e geriledi.. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,41 iken bu anket döneminde yüzde 11,31 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,52 ve yüzde 11,53 olarak gerçekleşmişti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,11 iken, bu anket döneminde yüzde 10,75 oldu. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,17 ve yüzde 10,77 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentiler

2020 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 6,41 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 6,35 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 oldu. 2021 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

