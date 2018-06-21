YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına göre, üniversitelerin araştırma projelerinde görev alan yüksek lisans öğrencilerine ilk kez aylık bin 400 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 100 liraya kadar burs ödenecek.
2 bin 100 TL verilecek
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin kendi araştırma fonlarından bursiyer çalıştırabilmeleri için "Üretim Reform Paketi" kapsamında yasal düzenleme yapıldığını hatırlattı.
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Üniversitelerin organize edeceği yeni bir destek mekanizmasının böylece yasal dayanağa kavuşturulduğunu ifade eden Saraç, "Bu yeni düzenleme ile üniversiteler bilimsel araştırma projeleri birimlerince kendi kaynaklarından desteklenen projelerde bursiyer istihdam edebilecek.
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YÖK Yürütme Kurulunca, bursiyerlere ödenebilecek bursların üst sınırları belirlendi. Bu kapsamda üniversiteler, projelerde görev alan yüksek lisans öğrencilerine aylık bin 400 lira ve doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 100 liraya kadar burs ödeyebilecekler." bilgilerini verdi.
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Ülkenin sürdürülebilir kalkınması ve sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminde, nitelikli insan kaynağının önemine dikkati çeken Saraç, bu düzenlemenin Türk yükseköğretim tarihinde ilk uygulamalar arasında olduğunu vurguladı.
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Saraç, "Bu düzenleme, yükseköğretim kurumlarınca desteklenen projelerin niteliğini daha da artıracak ve böylelikle üniversitelerimizin Ar-Ge yetkinliği daha da gelişecek." değerlendirmesinde bulundu.
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