YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına göre, üniversitelerin araştırma projelerinde görev alan yüksek lisans öğrencilerine ilk kez aylık bin 400 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 100 liraya kadar burs ödenecek.

2 bin 100 TL verilecek

1 / 5 YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin kendi araştırma fonlarından bursiyer çalıştırabilmeleri için "Üretim Reform Paketi" kapsamında yasal düzenleme yapıldığını hatırlattı.

2 / 5 Üniversitelerin organize edeceği yeni bir destek mekanizmasının böylece yasal dayanağa kavuşturulduğunu ifade eden Saraç, "Bu yeni düzenleme ile üniversiteler bilimsel araştırma projeleri birimlerince kendi kaynaklarından desteklenen projelerde bursiyer istihdam edebilecek.

3 / 5 YÖK Yürütme Kurulunca, bursiyerlere ödenebilecek bursların üst sınırları belirlendi. Bu kapsamda üniversiteler, projelerde görev alan yüksek lisans öğrencilerine aylık bin 400 lira ve doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 100 liraya kadar burs ödeyebilecekler." bilgilerini verdi.

4 / 5 Ülkenin sürdürülebilir kalkınması ve sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminde, nitelikli insan kaynağının önemine dikkati çeken Saraç, bu düzenlemenin Türk yükseköğretim tarihinde ilk uygulamalar arasında olduğunu vurguladı.