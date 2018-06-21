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YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.06.2018 14:12 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerin araştırma projelerinde görev yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ilk kez verilecek bursların üst sınırları belirlendi.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına göre, üniversitelerin araştırma projelerinde görev alan yüksek lisans öğrencilerine ilk kez aylık bin 400 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 100 liraya kadar burs ödenecek.

2 bin 100 TL verilecek

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin kendi araştırma fonlarından bursiyer çalıştırabilmeleri için "Üretim Reform Paketi" kapsamında yasal düzenleme yapıldığını hatırlattı.
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Üniversitelerin organize edeceği yeni bir destek mekanizmasının böylece yasal dayanağa kavuşturulduğunu ifade eden Saraç, "Bu yeni düzenleme ile üniversiteler bilimsel araştırma projeleri birimlerince kendi kaynaklarından desteklenen projelerde bursiyer istihdam edebilecek.
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YÖK Yürütme Kurulunca, bursiyerlere ödenebilecek bursların üst sınırları belirlendi. Bu kapsamda üniversiteler, projelerde görev alan yüksek lisans öğrencilerine aylık bin 400 lira ve doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 100 liraya kadar burs ödeyebilecekler." bilgilerini verdi.
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Ülkenin sürdürülebilir kalkınması ve sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminde, nitelikli insan kaynağının önemine dikkati çeken Saraç, bu düzenlemenin Türk yükseköğretim tarihinde ilk uygulamalar arasında olduğunu vurguladı.
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Saraç, "Bu düzenleme, yükseköğretim kurumlarınca desteklenen projelerin niteliğini daha da artıracak ve böylelikle üniversitelerimizin Ar-Ge yetkinliği daha da gelişecek." değerlendirmesinde bulundu.
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burs YÖK öğrenci

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