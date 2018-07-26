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Yoksulluk sınırı 5 bin 600 lirayı aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

Türk-İş'in araştırmasına göre temmuzda dört kişilik ailenin açlık sınırı 1738, yoksulluk sınırı 5 bin 662 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırı 5 bin 600 lirayı aştı

Türk-İş, temmuz ayı itibariyle açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Haziran ayında 1.714,35 TL olan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı temmuz ayında 1.738,37 TL'ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı ise temmuz ayında 5 bin 662,46TL oldu. Bir önceki ay bu rakam 5 bin 584,20 TL idi.

Bir çalışanın sadece kendisinin yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2.136,28 TL olarak hesaplandı.

Gıda harcamaları temmuzda aylık yüzde 1,40 yıllık yüzde 16,07 artış kaydetti.

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