Yoksulluk sınırı 5 bin 600 lirayı aştı

Türk-İş, temmuz ayı itibariyle açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Haziran ayında 1.714,35 TL olan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı temmuz ayında 1.738,37 TL'ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı ise temmuz ayında 5 bin 662,46TL oldu. Bir önceki ay bu rakam 5 bin 584,20 TL idi.

Bir çalışanın sadece kendisinin yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2.136,28 TL olarak hesaplandı.

Gıda harcamaları temmuzda aylık yüzde 1,40 yıllık yüzde 16,07 artış kaydetti.

