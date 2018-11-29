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Yönetiminde Okan Kurt'un da bulunduğu Martaş konkordato ilan etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.11.2018 13:40 | Son Güncelleme

Yönetiminde Okan Kurt ve babası Abdi Kurt'un bulunduğu Martaş Group, Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato ilan etti.

Yönetiminde Okan Kurt'un da bulunduğu Martaş konkordato ilan etti

Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt ve ailesinin yönetim kurulunda bulunduğu Martaş Group'a birkaç ay önce haciz gelmişti.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre TIR'ları haczedilen grup, Mersin 1. Asliye Ticaret Mehkemesi'nin 2018/738 kararına göre konkordato ilan etti.


Grubun konkordato ilan eden firmaları şöyle:

— Ens İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

— Mar Dış Tic ve Lojistik Lilited Şirketi,

— Markon Lojistik ve Taşımacılık Limited Şirketi,

— Marmer Petrol Ürünleri Otomotiv Nakliye İnşaat Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

— Marmer Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi,

— Martaş Nakliyat Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

— Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi

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Anahtar Kelimeler:
Okan Kurt Martaş Group konkordato

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Elin parasını diskoda barda ye sonra çık param yok alacaklılarım beklesin de devlette buna razı olsun. Muz cumhuriyeti!
heç kimse merak etmesin, çalın, soyun, milletin hakın yeyin zamanı geldiğinde konkordato ila edin hem geçerli, hem helal, hem kanuni, hem devletin leiyle, hem hükümetin bigisiyle, olan vatandaş oluyor gebersin hak ediyor demeki!
arkadaki adam bi acayip duruyor :)
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