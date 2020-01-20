FİNANS
  4. Yozgat’a 6 baraj ve 4 gölet yapıldı

Yozgat’a 6 baraj ve 4 gölet yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 18:29 | Son Güncelleme

Yozgat’a yaptığı yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam eden Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, kente 6 baraj ve 4 gölet yaptı.Ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Yozgat’ta ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Sorgun Taşlık Barajı ve Şefaatli Kumkuyu Barajı’nın da aralarında bulunduğu 6 adet baraj, 2019 yılında tamamlanan merkez Sarımbey Göleti ile toplamda 4 adet göletin tamamlandığını belirterek, inşaat safhasındaki 8 baraj ve 3 göletin de devam ettiğini söyledi.

Yozgat’a yaptığı yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam eden Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, kente 6 baraj ve 4 gölet yaptı.
Ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Yozgat’ta ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Sorgun Taşlık Barajı ve Şefaatli Kumkuyu Barajı’nın da aralarında bulunduğu 6 adet baraj, 2019 yılında tamamlanan merkez Sarımbey Göleti ile toplamda 4 adet göletin tamamlandığını belirterek, inşaat safhasındaki 8 baraj ve 3 göletin de devam ettiğini söyledi. Yozgatlı vatandaşların ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemli olduğunu vurgulayan Aydın, “Yozgat’ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 8 baraj ile 3 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Yozgat’ın bereketli topraklarına 2 adet baraj ve 1 adet gölet yapmayı planlıyoruz” dedi.

"Yozgat’ın münbit topraklarını sulamaya açıyoruz"
Son 17 yılda inşa edilen sulama projeleri hakkında da bilgi veren Aydın, “Tamamlanan 24 sulama tesisi ile 199 bin 170 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Yozgat topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 133 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Yozgat için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 108 bin 500 dekar araziyi sulayacak 4 adet sulama tesisi inşaat safhasında. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Yozgat zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacak" diye konuştu.
2003 yılından bugüne kadar tamamlanan içmesuyu tesisleri ile 261 bin 77 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 17,50 milyon m2 içmesuyu temin edildiğini belirten Aydın, ilde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 54 adet taşkın koruma tesisi ile 46 adet yerleşim yeri ve 14 bin 800 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını, 4 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Aydın, “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular
Serbest piyasada altın fiyatlarıSerbest piyasada altın fiyatları
KOSGEB işletme geliştirme destek programı değiştiKOSGEB işletme geliştirme destek programı değişti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

KOSGEB işletme geliştirme destek programı değişti

KOSGEB işletme geliştirme destek programı değişti

IMF küresel büyüme tahminlerini düşürdü

IMF küresel büyüme tahminlerini düşürdü

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2020'de maaşlara ne kadar zam bekleniyor?

İşte 2020 zam oranı

Küresel petrol piyasasına Hafter hareketliliği

Küresel petrol piyasasına Hafter hareketliliği

Burkay: “Sanayi olmadan kalkınma olmaz”

Burkay: “Sanayi olmadan kalkınma olmaz”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.