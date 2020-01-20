Yozgat’a 6 baraj ve 4 gölet yapıldı

Yozgat’a yaptığı yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam eden Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, kente 6 baraj ve 4 gölet yaptı.

Ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Yozgat’ta ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Sorgun Taşlık Barajı ve Şefaatli Kumkuyu Barajı’nın da aralarında bulunduğu 6 adet baraj, 2019 yılında tamamlanan merkez Sarımbey Göleti ile toplamda 4 adet göletin tamamlandığını belirterek, inşaat safhasındaki 8 baraj ve 3 göletin de devam ettiğini söyledi. Yozgatlı vatandaşların ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemli olduğunu vurgulayan Aydın, “Yozgat’ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 8 baraj ile 3 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Yozgat’ın bereketli topraklarına 2 adet baraj ve 1 adet gölet yapmayı planlıyoruz” dedi.